Confcommercio “promuove” l’accordo sui Pos: “Necessaria immediata applicazione”

Grosseto. Confcommercio Grosseto esprime soddisfazione per l’accordo sottoscritto con Abi e Apsp (Associazione italiana prestatori servizi di pagamento) e, tra gli altri, da Confcommercio e Fipe Confcommercio.

Il protocollo è stato il punto di arrivo di un confronto serrato tra organizzazioni d’impresa, sistema bancario e circuiti per rendere più efficiente il sistema dei pagamenti digitali semplificando adempimenti e costi a carico delle imprese.

Inoltre i prestatori di servizi di pagamento utilizzeranno un apposito schema standard, allegato all’accordo, per la descrizione sintetica delle condizioni previste dalle proposte commerciali funzionali alla riduzione dei costi.

“E’ necessario che questo protocollo trovi immediata applicazione – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Lo consideriamo un primo passo, ma decisamente importante, nella direzione giusta. La trasparenza sui costi è infatti fondamentale per innescare la competizione, anche sui prezzi, tra gli erogatori dei servizi di pagamento. Ci aspettiamo che l’accordo, come annunciato, renda davvero comparabili tra loro le offerte promozionali di tutti gli intermediari e le condizioni applicate al termine delle promozioni. In questo modo le imprese saranno libere di scegliere e quasi sicuramente ne deriverà una mitigazione dei costi ed anche un maggior ricorso alle commissioni azzerate sui piccoli importi; cosa che, come associazione, chiediamo da tempo. In particolare, con l’introduzione dell’obbligo di accettare i pagamenti con il Pos, a Grosseto abbiamo più volte denunciato le difficoltà che stavano affrontando i negozianti della nostra provincia, bar, tabacchi, edicole e quanto altro, alle prese con commissioni troppo elevate soprattutto a fronte di piccole spese, come l’acquisto di un caffè o di un pacchetto di caramelle”.