“Cambiamenti”, aperte le iscrizioni al premio di Cna: come partecipare

Grosseto. Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione di “Cambiamenti”, il premio al pensiero innovativo delle neo imprese italiane, promosso da Cna e giunto, ormai, alla settima edizione. Un’iniziativa che l’anno scorso ha registrato la candidatura di oltre mille imprese e che ha coinvolto anche le start up grossetane.

“Il premio ‘Cambiamenti’ è ormai un appuntamento fisso per noi giovani imprenditori di Cna Grosseto – dichiara il presidente dei Giovani imprenditori Michele Agostini -, che in questi sette anni ci ha dato la possibilità di conoscere molte imprese innovative e creare interessanti occasioni di collaborazione” .

Le iscrizioni

C’è tempo fino al 15 settembre per iscrivere la propria impresa, che deve essere stata costituita dopo il primo gennaio 2019, e tra i premi in palio per questa edizione di “Cambiamenti” ci sono 20mila euro e un intero anno di una Citroen e-C4 (in formula noleggio senza vincoli) per il primo classificato; 5mila euro per il secondo e il terzo classificato e poi servizi, percorsi di formazione, incontri con investitori.

“A questi riconoscimenti – precisa Agostini – si aggiungono anche i premi che Cna Grosseto metterà in palio per la finale territoriale”. Le imprese concorrenti, infatti, per aspirare al primo premio dovranno superare la finale territoriale, quella regionale e arrivare, poi, alla selezione nazionale.

Per informazioni è possibile visitare il sito https://premiocambiamenti.it/ o scrivere a: d.pizzetti@cna-gr.it