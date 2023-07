Sicurezza e atti vandalici: Confesercenti incontra il sindaco

Follonica (Grosseto). Per affrontare al meglio la stagione estiva di Follonica, nell’ottica della collaborazione e del supporto reciproco, il sindaco, Andrea Benini, ha organizzato un incontro con Andrea Biondi, direttore di Confesercenti Grosseto, Giovanni Caso, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto, e Alessandro Ricci, presidente cittadino di Confesercenti Follonica.

L’incontro

Durante il pomeriggio sono stati toccati svariati argomenti e, in particolare, quello della sicurezza è stato il più sentito. Confesercenti si è complimentata con l’amministrazione per tutti gli eventi organizzati con l’obiettivo di allungare la stagione estiva di Follonica e ha sottoposto al sindaco le segnalazioni dei consociati. L’incontro si è svolto anche alla luce dei danneggiamenti alle auto che si sono ripetuti nei giorni scorsi.

«Ringraziamo Confesercenti per la disponibilità che ci dimostra ogni anno – commenta il sindaco Benini –. Per conoscere al meglio tutte le realtà che compongono la nostra città è fondamentale organizzare tavoli con le associazioni di categoria, in modo da avere un quadro sempre più chiaro e organizzarci al meglio. Confesercenti rappresenta piccole e medie imprese di ogni settore economico e un confronto diretto è sempre molto gradito».

«Come ho spiegato anche durante l’incontro in Prefettura della scorsa settimana – prosegue Benini –, gli atti vandalici sono difficilmente prevedibili e preventivabili, ma è possibile disincentivarli, tramite la presenza delle forze dell’ordine sul territorio e con la presenza della videosorveglianza, molto utile soprattutto nella fase di indagine. Indispensabili sono poi le attività che con la loro presenza rappresentano un presidio per il territorio. Per disincentivare questo tipo di episodi Follonica si è dotata di circa 90 telecamere di sorveglianza e la Prefettura ha garantito una maggiore presenza di forze dell’ordine per l’estate in tutta la provincia, in particolare nei momenti di maggiore affluenza. La speranza è quella di rendere il più piacevole possibile l’estate per tutte e tutti».

Per i rappresentanti di Confesercenti è stata anche l’occasione «di ribadire le critiche mosse tramite gli organi di stampa sull’organizzazione nel periodo estivo del recente Street Food Festival».

L’associazione di categoria degli esercenti ha argomentato le proprie posizioni «in forma costruttiva», oltre a sottolineare alcune criticità nel servizio di raccolta rifiuti per le attività commerciali: «Spunti a nostro avviso utili all’Amministrazione comunale di Follonica e al sindaco Andrea Benini per un’attività amministrativa in sinergia con il tessuto degli esercenti locali».