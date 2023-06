RebootMed: ecco il progetto di impegno locale per l’ecoturismo e l’economia blu

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Reboot Med è un progetto euromediterraneo della durata di 24 mesi con una forte attenzione all’economia blu e allo sviluppo integrato delle aree costiere.

La Toscana, la Sicilia, le Isole Baleari, il Marocco, la Mauritania e la Tunisia, insieme alla Corsica, rappresentano le regioni pilota del progetto. Il progetto si concentra principalmente sull’ecoturismo e sullo sviluppo sostenibile, e fa parte di un approccio volto a sostenere la diffusione di circuiti turistici responsabili nelle aree costiere del Mediterraneo.

Il progetto

A tal fine, il progetto prevede di sviluppare, accelerare e testare nuovi prodotti turistici in 10 siti pilota nei 6 Paesi del Mediterraneo occidentale sopra citati e incoraggia lo sviluppo di buone pratiche oggi per farle diventare le nuove dinamiche di domani. La zona costiera della provincia di Grosseto è uno dei 10 siti pilota selezionati.

RebootMed si basa anche su azioni di sensibilizzazione sulle problematiche legate agli ecosistemi turistici costieri e marittimi e sulla valorizzazione degli attori locali nella rivitalizzazione del turismo, duramente colpito dalla pandemia da Covid-19, come evidenziato dai rapporti e dagli studi elaborati dall’Organizzazione mondiale del turismo e dall’Unione Europea.

Il living lab “Promuovere il turismo sostenibile e l’economia blu, valorizzando il patrimonio naturale, economico e sociale tra mare e terra” che si è svolto oggi, mercoledì 28 giugno, alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, rientra tra queste attività di sensibilizzazione. E’ stata questa un’occasione di scambio di esperienze attraverso il racconto di buone pratiche sull’economia blu e l’ecoturismo, di creazione di sinergie tra attori locali e networking tra progetti. Hanno partecipato attori dei vari settori che riguardano lo sviluppo territoriale costiero, pubblici e privati, dalle amministrazioni pubbliche agli enti parco, dalle imprese private fino alle cooperative della pesca e del turismo.

Tra gli altri, sono intervenuti Giovanni Maria Guarneri, del settore pesca della Regione Toscana, Lucia Tudini, del Crea-Pb, Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Fabrizio Pasquini, presidente del Gal Far Maremma, e Andrea Bartoli, di Confcooperative.

E’ stata inoltre una giornata di confronto con la comunità locale per acquisire idee, proposte progettuali e linee programmatiche da sostenere nel futuro a livello territoriale sul tema del turismo sostenibile attraverso le strategie di sviluppo locale dei programmi Leader (sviluppo rurale) e Feampa (sviluppo costiero), che saranno strutturate da qui ai prossimi mesi del 2023 per entrare in vigore dal 2024.

Durante il living lab è stato presentato l’invito a presentare idee e proposte innovative da sostenere e testare nel campo dell’ecoturismo e dell’economia blu da realizzare sulla costa della provincia di Grosseto, rivolto ai proponenti di progetti individuali o collettivi, partenariati pubblici o pubblico-privati. L’obiettivo di questo invito è quello di sostenere le idee progettuali attraverso azioni di accompagnamento, marketing e servizi di supporto non finanziari.

I promotori di progetti interessati sono invitati a rispondere all’invito – disponibile sul sito web www.reboot-med.eu – entro le ore 17.00 del 19 luglio 2023.