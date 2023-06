“Lotteria istantanea degli scontrini”: bonus per i commercianti per aggiornare registratori telematici

Grosseto. Confcommercio di Grosseto informa che c’è il via libera al credito d’imposta per gli esercenti al minuto che intendono adattare alle nuove regole i registratori telematici utilizzati per memorizzare e trasmettere al Fisco i dati dei corrispettivi giornalieri.

“Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, detta le istruzioni per accedere al bonus che copre il 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio – fanno sapere dall’associazione di via della Pace –. Il credito di imposta spetta agli esercenti che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini, destinata a diventare una lotteria ‘istantanea’ degli scontrini”.

La nuova lotteria degli scontrini

La nuova procedura, che verrà introdotta probabilmente entro la fine del 2023, prevede l’utilizzo di un codice bidimensionale, come un QR code, sullo scontrino. I clienti potranno sapere subito se il loro biglietto è quello vincente, senza attendere l’estrazione settimanale o mensile, semplicemente scansionando il QR code dal proprio smartphone.

“Il bonus concesso è un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite F24 – continuano da Confcommercio -, da presentare esclusivamente con procedura on line all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva, successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del registratore telematico e al pagamento tracciabile del corrispettivo. È bene precisare che è necessario che il corrispettivo venga pagato con modalità tracciabili, vale a dire assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, credito o prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l’addebito in conto corrente. I nostri uffici rimangono a disposizione”.

L’associazione ricorda infine che la stessa Agenzia ha disposto che il nuovo aggiornamento dei registratori telematici, che permetterà di generare il suddetto codice bidimensionale, dovrà avvenire entro e non oltre il 2 ottobre 2023.