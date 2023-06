Mercato immobiliare: Fiaip presenta i dati della provincia di Grosseto

Grosseto. Il collegio grossetano Fiaip (la Federazione degli agenti immobiliari professionali) ha presentato, nella sede di Confindustria Grosseto, una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare dell’intera provincia relativamente al 2022, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente dell’Ordine degli architetti di Grosseto, Stefano Giommoni, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Follonica, Alessandro Ricciuti, l’assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Follonica, Francesco Ciompi, il capo area servizi dell’Omi Grosseto, Anna La Rocca, e il direttore dell’Ufficio provinciale del territorio Antonio De Vito.

L’obiettivo del documento, “Fiaip monitora – Andamento del mercato immobiliare”, è fornire quotazioni e statistiche per ogni singolo comune, zona per zona. I valori di mercato al metro quadro, forniti grazie all’elaborazione dei dati messi a disposizione da Basic Soft attraverso FiaipPrice, mostrano come nel 2022 il numero di transazioni è stato superiore alle aspettative e quindi un forte ritorno di interesse degli investimenti nell’immobiliare, come prima casa o per investimento, con una sostanziale tenuta dei valori di mercato.

Da sottolineare, inoltre, che il mercato immobiliare ha visto diventare particolarmente richieste alcune precise tipologie di immobili, infatti si cercano sempre più abitazioni con determinate caratteristiche importanti per una migliore qualità della vita, come la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi al meglio gli spazi all’aperto.

“La Maremma, e nello specifico la provincia di Grosseto, è un territorio vasto e diversificato, caratterizzato da una costa attraente e da dolci colline, fino alla montagna – sottolinea la presidente di Fiap Grosseto, Serena Badiali -. Nello specifico la provincia di Grosseto sta ancora vivendo un momento di relativa euforia nel mercato della compravendita immobiliare, sia essa urbana che rurale, anche se iniziano a sentirsi le prime avvisaglie contrattive relative al rialzo dei tassi d’interesse dei mutui. I prezzi sono comunque generalmente stabili, ma tendenti ad un leggero ribasso, inoltre c’è predilezione per unità immobiliari con pertinenze esterne, siano esse terrazze o giardini”.

“La prestazione energetica, fino a qualche anno fa, anche un po’ snobbata, oggi è diventata importante – prosegue la presidente di Fiaip Grosseto –, così gli immobili che dispongono di pannelli fotovoltaici o comunque di energie alternative godono di una preferenza maggiore. L’efficientamento energetico si sta facendo dunque sempre più spazio anche fra i soggetti più anziani, soprattutto per il contenimento dei costi delle utenze. L’input dell’Unione Europea, con una scadenza prossima legata al miglioramento delle prestazioni energetiche, spinge a preferire immobili già in classi elevate oppure con la possibilità di ottenere una classe energetica superiore mediante interventi di efficientamento come pannelli solari, impianti fotovoltaici, cappotti termici, isolamento del tetto e altro ancora. In tal senso, i centri storici ed i borghi medievali risentono delle difficoltà oggettive imposte dal progresso”.

“La costa – conclude Serena Badiali – continua ad essere la zona trainante, soprattutto per le locazioni brevi, ma anche per la vendita di immobili che come pregiudiziale debbono essere dotati di un terrazzo o di giardino. Brillano per incrementi a doppia cifra, confermando la Maremma come luogo riconosciuto a livello internazionale per le vacanze durante la maggior parte dell’anno”.

“Dai dati rilevati – spiega il presidente di Fiaip Toscana, Simone Beni – possiamo desumere una reale crescita di interesse per gli immobili che hanno le caratteristiche che il mercato ricerca, ovvero ampi spazi, facilità di spostamento, accessori quali posti auto o garage, mentre gli immobili che non hanno tali caratteristiche restano al di fuori del circuito delle vendite. La ricerca quindi non ha inglobato tutte le tipologie, è una ricerca selettiva e attenta, frutto di una profonda conoscenza delle proprie esigenze e delle caratteristiche da ricercare. Non è raro assistere a vendite in tempi brevi, dopo appena due-tre appuntamenti, con clienti pronti a concludere nella massima soddisfazione delle parti. Se il prezzo è ancora una delle componenti più importanti, e la sua corretta determinazione è l’elemento che porta in tempi più o meno brevi alla vendita, la tipologia e le condizioni in cui si trova l’immobile sono diventate anche più importanti del prezzo stesso, tanto che alcuni immobili sono di fatto quasi invendibili, a prescindere dal prezzo richiesto”.