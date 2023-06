Cosa deve comunicare un logo e perché per un’azienda è così importante averne uno

Nel momento in cui si avvia un’attività commerciale declinata in un’azienda, è fondamentale realizzare un piano sì di marketing, ma anche di branding. Una volta che si è fatto fronte alla burocrazia, nonché alle esigenze prioritarie economiche e quelle legate all’individuazione del target di riferimento, un altro fondamentale passaggio di cui preoccuparsi è collegato ad una tecnica di marketing, ovvero il branding. Quest’ultimo fattore riguarda la creazione di elementi grafici i quali hanno l’obiettivo di imprimere un’immagine dell’azienda nella mente delle persone. Il primissimo elemento visivo da generare per conseguire tale scopo è il logo, di fondamentale importanza: ecco cosa deve comunicare e perché è così importante averne uno per un’azienda.

Personalizzazione e marketing: l’importanza del logo

Il logo è un elemento chiave anche in ambito di marketing e il vestiario contribuisce notevolmente a diffonderlo. Pertanto, se si ha intenzione di fornire ai dipendenti l’abbigliamento aziendale (che in questo sito e-commerce può essere personalizzato con varie tecniche) suggeriamo di tenere conto dell’importanza del logo e della sua presenza sugli indumenti. Infatti, si può cominciare a stampare il proprio marchio estetico sui diversi capi d’abbigliamento, magari da regalare ai clienti per cominciare il processo di fidelizzazione, oppure da far indossare ai dipendenti per rafforzare il brand.

Lo stesso dicasi degli oggetti, tra cui le tazze, i bicchieri e le penne, ovvero dei piccoli strumenti che però vengono adoperati almeno una volta al giorno e tutti i giorni, così da fornire alle persone un motivo per ricordare o pensare molto spesso all’azienda presso cui si è fatto uno o più acquisti. Inoltre, il logo diventa un forte strumento di personalizzazione grazie a cui è possibile trasmettere determinati valori o delle qualità insite nei servizi. Più persone avranno degli indumenti o degli oggetti personalizzati con il logo aziendale, più si avrà la possibilità di ampliare il target di riferimento, in quanto gli individui faranno caso all’estetica di questi prodotti e verranno incuriositi a tal punto da andare a informarsi sull’azienda in questione.

Il logo permette a un’azienda di differenziarsi

Siccome il logo diventa a tutti gli effetti il volto di un’azienda si fa carico di significati importanti, i quali vengono esteriorizzati un’immagine grafica. Infatti, il pensiero che c’è dietro un logo ben congegnato riguarda i servizi e i prodotti messi a disposizione da un’azienda. Dunque, si tratta di un’identità estetica che deve essere in grado di contenere le informazioni essenziali offerte da un’attività commerciale, grazie a cui quest’ultima può differenziarsi rispetto alla concorrenza.

Successivamente bisogna anche preoccuparsi di diffondere il logo, aumentando la visibilità sui social e online finché non sarà ben chiaro al pubblico di riferimento di che azienda si tratta e perché. Si potrebbe pensare di accompagnare la grafica del logo con un piccolo slogan al di sotto di esso, magari realizzando un divertente gioco di parole il quale attirerà efficacemente l’attenzione.

Un logo aziendale crea fidelizzazione

Come detto, il logo deve rispecchiare coerentemente quanto viene offerta da un’azienda, trasmettendone i valori professionali e le rispettive caratteristiche. In tal senso, un logo non deve essere troppo vago, ma deve risultare abile nell’innescare un’idea meccanica nel pubblico, ovvero: l’azienda vende questi prodotti e con questi servizi di qualità, e lo si percepisce anche esteticamente.

Con la memorabilità si riesce a creare fidelizzazione, e di conseguenza i profitti verranno incrementati fino ad essere praticamente massimizzati. Il logo è il primo impatto che si ha con un’azienda, ragion per cui deve riuscire a dimostrare professionalità e a generare fiducia, senza mai perdere di credibilità. In ultima analisi, il logo aziendale è fondamentale perché diventa un tratto identitario vero e proprio, e deve richiamare quanti più consumatori è possibile.

Foto di Aleks Dorohovich su Unsplash