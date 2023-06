Aumentano acquisti con Pos, in un anno +20%. Confesercenti: “Abbassare commissioni”

Grosseto. Il 40% degli acquisti viene fatto con il Pos. Una scelta che è in aumento ogni giorno.

Nel 2022, rispetto all’anno precedente, si è avuto un incremento de 20%. Un ritmo di crescita che potrebbe portare i pagamenti in moneta elettronica a superare quelli in contanti già nel 2025. Ad accelerare la crescita dei pagamenti in carta certamente la maggiore diffusione dei Pos di nuova generazione per pagamenti contactless rapidi e in generale una maggiore propensione all’uso dello strumento da parte dei consumatori maturata a seguito della pandemia.

Anche per questo Confesercenti, che da sempre chiede di abbassare le commissioni, si è attivata per mettere in campo convenzioni che ne rendano meno oneroso l’uso per i propri associati.

Tra questi un accordo con Banca Sella dedicato ai benzinai, accordo che non richiede l’apertura di un conto corrente, senza costi di attivazione o di chiusura.

«Quello proposto da Confesercenti – afferma Giulia Cardini, presidente provincia di Faib –, può essere uno strumento molto interessante in considerazione che la nostra categoria, quella dei benzinai appunto, ha un transato importante, per cui convenzioni vantaggiose possono fare la differenza».

La convenzione

La convenzione prevede condizioni migliorative per la gestione dei pagamenti elettronici che stanno assumendo una rilevanza sempre più importante sulla rete carburanti.

Tempi di attivazione brevi, assistenza “on site” gratuita, con intervento entro le 24 ore dall’apertura della chiamata, servizio di assistenza clienti gratuito tramite numero verde, nessun obbligo di apertura del conto corrente nelle succursali di Banca Sella, possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni in qualsiasi istituto bancario o Poste Italiane (modificabile in tempo reale), accredito giornaliero con data valuta e disponibilità il giorno lavorativo successivo alla data di transazione, visualizzazione online delle operazioni effettuate con terminali Pos e messa a disposizione di riepilogo di operazioni mensili, installazione tri erminali contactless di ultima generazione.

I vantaggi però non si fermano ai benzinai: Confesercenti Grosseto ha appositamente stilato un’ulteriore convenzione con Banca Sella sui servizi Pos e Acquiring, utilizzabile da tutti i soci di Confesercenti.

«Uno strumento un più per le nostre aziende – prosegue Marco Di Giacopo, coordinatore di Assoterziario Confesercenti -, ad oggi lasciate senza supporto nel passaggio sempre più evidente da moneta convenzionale a moneta elettronica. Fa piacere anche il riscontro avuto da Banca Sella, un segnale fattivo di disponibilità e di attenzione al territorio».