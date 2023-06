Esportatori e spedizionieri: webinar gratuito della Camera di commercio

Grosseto. La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali della Toscana e dell’Umbria, ha organizzato per mercoledì 28 giugno, alle 10, un webinar online sulla piattaforma Zoom.

Il seminario, rivolto ad esportatori e spedizionieri, si propone di costituire, attraverso l’esposizione di casi pratici riconducibili alle più diverse esigenze di carattere commerciale ed economico, una guida per la risoluzione delle criticità per i contribuenti che effettuano operazioni in regime di “triangolazione”, rappresentate dall’intervento e dalla partecipazione a vario titolo di tre diversi soggetti giuridici.

Programma

Saluti: Giovanni Parisi – Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Livorno.

Maurizio Macera – Presidente del Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali della Toscana e Umbria.

Relatore: Francesco Terlizzi – Ufficio delle Dogane di Livorno.

Argomenti

Normativa di riferimento.

Casi pratici.

Le operazioni quadrangolari.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online al seguente link, presente anche sul sito camerale: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_12NHuXhMRQ-mfrFB6kcEQQ

Agli spedizionieri doganali iscritti all’Albo saranno riconosciuti 3 cfp dal Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali della Toscana e Umbria.