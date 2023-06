Agenzie immobiliari: da luglio possibile consultare in maniera diretta planimetrie delle case

Grosseto. Dai primissimi giorni di luglio la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate consentirà anche agli agenti immobiliari di accedere in tempo reale alle planimetrie catastali degli immobili. Lo rende noto Fimaa Grosseto, la Federazione provinciale dei mediatori agenti d’affari, sindacato di Confcommercio maggiormente rappresentativo del settore immobiliare su scala nazionale.

Proprio i vertici nazionali di Fimaa, a partire dal presidente nazionale Santino Taverna, hanno potuto visionare in anteprima, nella giornata di ieri, la nuova piattaforma dell’Agenzia delle Entrate che hanno illustrato le funzionalità ai dirigenti della Federazione italiana mediatori agenti d’affari.

“È uno strumento semplice e intuitivo“, commentano all’unisono Santino Taverna, presidente di Fimaa nazionale, e Luciano Bianchi, presidente di Fimaa Grosseto e componente del consiglio nazionale Fimaa.

“Semplificherà il lavoro degli agenti immobiliari. La possibilità di consultare online le planimetrie catastali – spiegano ancora Taverna e Bianchi – viene riconosciuta da tempo a diverse categorie professionali. Gli agenti immobiliari hanno chiesto per anni di essere inclusi nell’elenco in modo da poter svolgere compiutamente la propria professione. Fimaa si è sempre battuta per raggiungere questo obiettivo. In particolare aveva depositato delle memorie sia nel corso di un’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare sull’Anagrafe tributaria in materia di banche dati, sia durante le audizioni parlamentari sulla delega fiscale del 2021. La svolta è arrivata solo con il decreto-legge Pnrr e Semplificazioni convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo affidava all’Agenzia delle Entrate il compito di aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e, come termine ultimo, fissava il 6 febbraio 2022. Finora la norma aveva ricevuto un’applicazione parziale attraverso un iter macchinoso che non consentiva la consultazione in tempo reale. Fimaa non ha smesso di sollecitare la piena attuazione della norma, fino ad ottenere il risultato odierno”.

“Finalmente – concludono Taverna e Bianchi – il provvedimento ottenuto da Fimaa nel 2021, dopo un lungo dialogo istituzionale e interventi tecnici sulla piattaforma da parte dell’Ade, viene finalmente attivato. Ringraziamo i dirigenti e i tecnici dell’Agenzia delle Entrate per l’ottimo lavoro svolto, conclude Taverna. Gli agenti immobiliari potranno ora svolgere la propria attività con tutti gli strumenti necessari di cui avevano necessità. Un risultato a integrale vantaggio della clientela”.

Fimaa Grosseto coglie l’occasione per informare la platea degli agenti immobiliari attivi nella provincia di Grosseto che in questi giorni la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha avviato la verifica dinamica dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di mediatore agente d’affari. Si tratta di una prerogativa prevista per legge che le Camere di commercio di tutta Italia devono esercitare ogni quattro anni.

Per tale ragione gli agenti immobiliari maremmani stanno ricevendo in questi giorni messaggi Pec attraverso i quali la Camera di commercio invita a produrre una serie di documenti tra i quali è indispensabile il certificato di assicurazione.

Tutti gli agenti immobiliari che sono associati a Confcommercio Grosseto e quindi, attraverso la quota integrativa, anche a Fimaa, ricevono in omaggio una polizza assicurativa con massimale pari a 300mila euro per le ditte individuali; 600mila euro per le società di persone e 1,8 milioni di euro per le società di capitali. Il certificato assicurativo della polizza Allianz è immediatamente scaricabile entrando nell’area riservata del portale internet fimaa.it dentro al quale gli associati Fimaa-Confcommercio possono trovare ogni genere di modello necessario per l’esercizio della professione di agente immobiliare oltre a una ricchissima biblioteca digitale di circolari legali e circolari fiscali.