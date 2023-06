Corso sull’innovazione digitale nella ristrutturazione edile, Ance: “Opportunità interessante”

Grosseto. “L’edilizia può rappresentare un comparto economico che nei prossimi anni sarà in grado di offrire opportunità lavorative qualificate, anche per figure tecniche altamente specializzate, in possesso di competenze tecnologiche corrispondenti alle richieste del mercato”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Massimo De Blasis, presidente dell’Ance di Grosseto.

“In questo contesto si inserisce il sistema terziario di istruzione superiore attraverso gli Istituti tecnologici superiori (Its Accademy) per rispondere adeguatamente alla domanda di innovazione e di qualità della formazione delle imprese – continua la nota -. Questa nuova opportunità di formazione in ambito lavorativo, si inserisce anche nel contesto di sviluppo economico previsto dal Pnrr, nel quale sono state destinate risorse per la riforma degli Its. In Toscana anche il nostro comparto edile ha un Its Accademy nella Fondazione Istituto tecnico superiore Accademia tecnologica edilizia (Ate), quale Istituto superiore post-diploma per formare figure professionali qualificate: tecnici, tecnologi, professionisti del sistema casa, che facilitano, già dopo il primo anno di corso, contratti di apprendistato professionalizzante. Recentemente la Regione Toscana ha finanziato un corso per tecnico superiore per l’innovazione digitale nella ristrutturazione edile, Digital Renovation, presentato dall’Ate-Accademy e organizzato dalla Scuola edile grossetana, ente paritetico dell’Ance Grosseto, e dai sindacati dei lavoratori edili”.

“L’impegno della Scuola edile grossetana contribuirà alla formazione della figura di un tecnico superiore con responsabilità di cantiere nelle ristrutturazioni, pianificando, organizzando e gestendo attività operative con l’utilizzo di moderne tecnologie e strumenti innovativi digitali. La figura si potrà inserire nel quadro organizzativo del cantiere, in rispetto della sicurezza e alla conservazione di diverse categorie di architetture edili. Il corso, che si svolgerà a Grosseto nelle aule della Scuola edile per la parte teorica, avrà una durata di 2.000 ore, di cui 900 in stage presso le aziende edili – termina il comunicato -. E’ rivolto a 25 diplomati della scuola secondaria superiore con età massima di 35 anni ed in possesso di buone competenze nell’uso della lingua inglese e dell’informatica, che dovranno superare la prova per l’ammissione come presente nel bando. L’Ance Grosseto invita gli interessati a rivolgersi alla Scuola edile grossetana o nella propria sede per ogni ulteriore informazione”.