Fondo europeo di sviluppo regionale: focus in Provincia sulle opportunità

Gerosseto. Nell’ambito dell’iniziativa “Toscana Europa”, sono state presentate questa mattina a Grosseto, nel Palazzo della Provincia, dall’assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras, le nuove misure del Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027, cofinanziate dalla Regione Toscana, per sostenere la competitività delle imprese.

Si tratta di una dotazione complessiva davvero importante di oltre 500milioni di euro che potranno essere la giusta leva per sviluppare fino a oltre 2,7miliardi di investimenti privati in Toscana.

L’incontro

All’incontro hanno partecipato alcune imprese del territorio, le associazioni di categoria, i sindacati, le forze economiche e sociali. Quella di Grosseto è la seconda tappa del tour delle province organizzato dalla Regione per promuovere le opportunità legate al fondo europeo di sviluppo regionale: dopo l’anteprima a Firenze del 31 maggio, il tour infatti ha preso il via da Arezzo il 14 giugno, ha proseguito con Grosseto il 15 giugno e le prossime tappe saranno il 20 giugno, alle 15, a Massa Carrara; il 22 giugno, alle 10, a Prato, e alle 15 a Pistoia; il 26 giugno, alle 9.30, a Siena; il 28 giugno, alle 10, a Livorno e alle 15, a Pisa; il 4 luglio, alle 10, a Lucca.

“Ringrazio la Regione, ed in particolare l’assessore Marras, per aver scelto di promuovere direttamente sui territori le importanti opportunità che si aprono con questa sostanziosa dotazione di risorse per le imprese – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -, favorendo la digitalizzazione, la ricerca, l’innovazione e la competitività. Nella nuova programmazione europea ci sono anche risorse per il pubblico. Si tratta adesso di fare scelte con una visione organica, superando le logiche di parte, dobbiamo lavorare tutti insieme, uniti, per sfruttare al meglio questa significativa occasione di sviluppo e invertire così il trend negativo che caratterizza la nostra provincia, con diverse criticità evidenti, che vanno da un reddito pro capite basso, alla perdita di posti di lavoro e di imprese, con la conseguente riduzione della popolazione residente, l’invecchiamento della popolazione e il basso tasso di natalità.“

“Abbiamo scelto di organizzare presentazioni delle misure sui territori per incontrare direttamente le imprese ed i loro rappresentanti e poter rispondere a tutte le istanze – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –, perché questo pacchetto di agevolazioni vuole essere una vera e propria iniezione di innovazione, internazionalizzazione, ricerca e sviluppo per il sistema produttivo toscano ed è importante che sia sfruttato al meglio. In provincia di Grosseto c’è bisogno di aumentare la competitività delle imprese, di incrementare lo sviluppo di processi e l’utilizzo di nuove tecnologie e da parte delle imprese c’è voglia di crescere ed investire. Mi aspetto una buona risposta in termini di partecipazione”.