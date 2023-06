“Ambiente e finanza”: un convegno organizzato da Banca Tema e Polo universitario

Grosseto. “Ambiente e finanza. Normativa e azioni sostenibili”: un convegno, organizzato dalla Fondazione Polo universitario grossetano e da Banca Tema, per promuovere la sinergia tra ambiente e finanza per un mondo sostenibile.

Il convegno, che si terrà a Grosseto lunedì 19 giugno alle 10 nella sala Mirto Marraccini nella sede di Banca Tema, riunirà esperti, professionisti, esponenti del settore finanziario e rappresentanti delle istituzioni per esplorare le intersezioni tra ambiente e finanza e promuovere la transizione verso un futuro più verde. Saranno presenti le maggiori autorità istituzionali di Grosseto.

Apertura del meeting a cura del Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e della professoressa Gabriella Papponi Morelli, presidente della Fondazione Polo universitario grossetano.

Coordinerà i lavori il giornalista Giancarlo Capecchi. Parteciperanno: Angelo Riccaboni, professore dell’Università di Siena, Francesco Carri, presidente di Banca Tema, Enrico Bernardini, Deputy hHad – Climate and Sustainability Hub of Banca d’Italia, Angelo Gentili, responsabile per l’agricoltura di Legambiente, Fabio Becherini, direttore generale di Banca Tema. Conclusioni di Giuliano Amato.

Il convegno

Il nostro pianeta si trova di fronte a sfide ambientali senza precedenti. La transizione verso stili di vita più sostenibili richiede l’impegno di tutti gli attori politico-istituzionali ed economici, nell’accrescere la consapevolezza dei cambiamenti da apportare e nell’implementazione di adeguate politiche ambientali. In questo ambito la finanza può essere motore per indirizzare e per sostenere il cambiamento.

I relatori svilupperanno questi temi ciascuno secondo le proprie sfere di competenza, per fornire un quadro d’insieme che accresca la conoscenza di tutti e sia da stimolo per orientare le azioni future a tutela dell’ambiente.

Vorremmo offrire a chi parteciperà all’incontro “Ambiente e Finanza. Normativa e azioni sostenibili” l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze esplorando questo tema da molteplici prospettive, integrando riflessioni teoriche sulla materia con la presentazione di iniziative concrete poste in essere o comunque realizzabili, favorendo la collaborazione tra gli operatori dei diversi settori nel comune intento di creare un futuro caratterizzato dalla sostenibilità delle nostre azioni.