“Partecipazione al lavoro”: la Cisl raccoglie le firme per la proposta di legge

Grosseto. È Katiuscia Biliotti, segreteria generale di Cisl Grosseto, la prima firmataria sul territorio provinciale della raccolta firme promossa da Cisl per la legge di iniziativa popolare “Partecipazione al lavoro“. La proposta di legge, depositata dalla Cisl a fine aprile alla Corte di Cassazione di Roma, intende dare piena applicazione all’articolo 46 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

“Una proposta di legge in cui crediamo molto – spiega Katiuscia Biliotti – perché vuole, attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori alle scelte aziendali, interpretare i cambiamenti del mercato del lavoro e le nuove esigenze dei lavoratori”.

La proposta di legge

La proposta di legge punta a innovare le relazioni sociali e industriali, sostenendo soluzioni contrattuali che consentano ai lavoratori di accedere a quattro modalità di partecipazione all’interno delle imprese: gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva.

Con la partecipazione gestionale i lavoratori potranno entrare nei consigli di sorveglianza e di amministrazione compartecipando alle scelte strategiche delle proprie aziende. Inoltre, sarà possibile prevedere una figura che rappresenti i lavoratori e le lavoratrici all’interno dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

La partecipazione finanziaria, invece, prevede per chi lavora la possibilità di prendere parte a nuove forme di azionariato diffuso e a nuove modalità di distribuzione degli utili.

Quella organizzativa inserisce incentivi e meccanismi premianti per le aziende che consentiranno a chi lavora di contribuire alle politiche per l’innovazione e all’efficientamento dei processi produttivi, mentre con la partecipazione consultiva i sindacati saranno consultati in via preventiva e obbligatoria su molte scelte strategiche in più rispetto a quelle previste dalla legislazione attuale.

Come e dove firmare

Chiunque lo desidera potrà firmare la proposta in una delle sedi Cisl della provincia di Grosseto. Per consultare quella più vicina è possibile visitare il sito: https://cisl.grosseto.it/dove-siamo/

Per informazioni: tel. 0564.422301