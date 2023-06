Aumento dei costi e diminuzione della capacità di spesa: indagine di Confesercenti

Grosseto. Quasi la metà del budget familiare finisce nelle spese obbligate per casa, elettricità e utenze varie. Oltre 400 euro in più nel 2023 rispetto al 2019 equivalente al 45% in più. Questo è quanto emerge da un’indagine di Confesercenti sulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie negli ultimi quattro anni.

Purtroppo, le spese ulteriori che dovranno affrontare le famiglie non andranno nell’aumento dei consumi, ma solo nell’inflazione energetica: si spende di più e si acquista di meno, intaccando anche i risparmi familiari.

I dati

Nel 2023 le famiglie spenderanno in media circa 210 euro in meno all’anno per l’abbigliamento, 384 euro in meno per i trasporti, -374 l’anno per spettacoli e cultura, e 321 euro l’anno in meno per servizi ricettivi e ristorazione. Le uniche voci di spesa a non restringersi sono quella per i prodotti alimentari e le bevande (+339 euro l’anno) e marginalmente quella relativa a mobili e altri servizi per la casa (+39 euro annui, circa 3 euro al mese).

In Toscana la spesa per le abitazioni aumenterà nel corso del 2023 fra 1.700 e 1.900 euro. La nostra è tra le otto regioni con una spesa mensile media superiore a quella nazionale (che è di 2.846 euro). In Toscana si attesta invece sui 3.064 euro.

Inflazione, crisi, pandemia, guerra hanno stravolto bilanci e consumi delle famiglie cambiando totalmente il modo di spendere i soldi.

Tra l’altro l’aumento dei costi energetici si è riverberato anche sul costo delle materie prime e delle merci. «Se la capacità di spesa delle famiglie viene assorbita dai costi fissi, come energia e casa, inevitabilmente si contrae l’investimento per tutti gli altri beni», afferma Confesercenti.

Secondo Massimiliano Mei, presidente provinciale di Fiepet, quanto meno rispetto allo scorso anno «ad incidere sulle spese delle famiglie e a metterle in crisi, oltre ai costi energetici, è anche l’impennata dei mutui dovuta all’aumento del costo del denaro. Chi aveva un mutuo a tasso variabile e magari pagava 500 euro si trova da pagare una rata da 850 euro al mese. A crescere anche la spesa alimentare, che, sulla spesa settimanale, si attesta su circa 25 euro in più».

Lo sguardo di Mei su questo avvio di stagione turistica è comunque positivo: «Non ho visto cambiamenti in negativo rispetto allo scorso anno negli incassi. Anzi, nonostante il tempo non proprio bello la gente gira e spende: venerdì a Follonica tutti i locali erano pieni e questo fa ben sperare per la stagione».