Ex Paoletti e Conad: le associazioni replicano all’opposizione

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Crediamo che per svolgere il nostro ruolo nel pieno interesse degli associati, ci dobbiamo guardare bene, in ogni contesto e al di là del colore politico di maggioranza ed opposizione, dall’avvicinarci alla strumentalizzazione e polemica politica; per questo non partecipiamo e non parteciperemo in futuro a nessuna assemblea pubblica convocata da partiti politici o gruppi consiliari di maggioranza o di opposizione”: ad affermarlo Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti, che risponde ai consiglieri di opposizione in merito all’assemblea pubblica organizzata per parlare della vicenda ex Paoletti Conad.

I consiglieri hanno infatti sottolineato la mancata presenza dell’associazione di categoria all’incontro organizzato da loro con i cittadini.

“Non abbiamo bisogno di partecipare ad alcuna agorà pubblica convocata da qualsivoglia forza politica per tutelare gli interessi dei nostri associati, dato che siamo ben capaci di avere un rapporto diretto con le imprese rappresentate, ascoltarle, per poi rappresentare le loro istanze – continua Biondi -; proprio per questo motivo abbiamo già pianificato un incontro con i nostri associati per raccogliere le loro posizioni, da riportare nell’incontro già fissato con il sindaco, Elena Nappi, e la Giunta per la prossima settimana, del quale esito informeremo i nostri associati e tutte le imprese del commercio che vorranno incontrarci”.

“Non comprendiamo pertanto a quali interessi politici si fa riferimento nel comunicato stampa diffuso dai gruppi consiliari di opposizione del Comune di Castiglione della Pescaia, nel nome dei quali dovremmo sacrificare la nostra funzione sindacale, e diffidiamo da coinvolgerci in qualsiasi polemica politica locale – termina Biondi -. Rimaniamo naturalmente disponibili ad incontrare i gruppi consiliari di opposizione del Comune di Castiglione della Pescaia, ma certamente non in un’assemblea pubblica, non essendo a nostro avviso la sede più consona per il nostro coinvolgimento nel confronto e dibattito locale”.

Centro commerciale naturale

“ Tirato in ballo dai gruppi consiliari di opposizione nel Comune di Castiglione della Pescaia nel loro recente comunicato stampa, anche a me preme chiarire la mia personale posizione in qualità di presidente del Centro commerciale naturale di Castiglione della Pescaia – dichiara Alessio Schiano -. Esso non è affatto un ruolo politico, ma è un ruolo di rappresentanza e per tale non intendo far si che esso venga strumentalizzato da nessuna fazione politica; gli scopi del centro commerciale naturale, come da statuto, sono quelli di promozione dello stesso, l’organizzazione di attività in cooperazione, realizzazione di attività formative, integrazione delle attività commerciali con eventi culturali e di spettacolo da attuare sul territorio, partecipare a bandi di concorso, intraprendere iniziative relative al decoro degli esercenti e del centro storico”.

“Non partecipiamo attivamente ad alcuna assemblea pubblica convocata da partiti politici o gruppi consiliari di maggioranza o di opposizione e, anche se non nella mia persona, possiamo presenziare con altri membri del direttivo – termina Schiano –. Ci facciamo portavoce presso l’amministrazione in carica, sia essa di una fazione o di un’altra, di ogni quesito o dubbio avvalendoci del rapporto diretto tra il direttivo e gli associati tutti tanto che avevamo già fissato un incontro con il sindaco, la Giunta, la Confesercenti e la Confartigianato per la prossima settimana, del quale esito informeremo i nostri associati.”