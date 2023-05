Gli uffici della Cisl cambiano sede in paese: ecco dove si trasferiranno

Orbetello (Grosseto). Nuova sede per gli uffici Cisl di Orbetello. L’organizzazione sindacale, con il proprio patronato Inas e i servizi Caf si sposta da via Del Rosso ai nuovi spazi di via Donatori del sangue 5.

Da domani, martedì 30 maggio, quindi, tutti i cittadini potranno trovare risposta alle loro esigenze nei nuovi locali, più ampi e funzionali, non solo per informazioni sull’attività sindacale, ma anche per ricorre ai servizi dell’Inas e del Caf.

L’Inas

L’Inas è l’istituto di assistenza sociale promosso dalla Cisl e creato per offrire gratuitamente servizi di tutela per quanto riguarda la previdenza, l’assistenza, la prevenzione e la difesa della salute. Negli uffici del patronato, quindi, è possibile ricevere assistenza per la presentazione delle domande per l’assegno unico, la pensione, la disoccupazione, l’invalidità, le malattie. Offre informazioni anche sulla previdenza complementare e su pensioni e contributi per chi lavora all’estero o per i cittadini stranieri che sono occupati in Italia.

Il Caf Cisl

Il Caf Cisl fornisce agli iscritti, lavoratori e pensionati, assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale e delle agevolazioni sociali.

Nei nuovi locali, oltre ai servizi, saranno sempre presenti la Federazione dei pensionati e le federazioni di rappresentanza dei lavoratori di tutti i settori a partire da quelli agricoli, edili, commercio e turismo, cooperative sociali, pubblico impiego, sanità, scuola, bancari, postali. “La nuova sede di Orbetello – dichiara Katiuscia Biliotti, segretaria generale di Cisl Grosseto – sarà un presidio sul territorio a disposizione di tutti i cittadini, perché come organizzazione sindacale abbiamo la missione di essere quanto più possibile vicini alle persone, cogliendo i bisogni e dare risposte, mantenendo così alta l’attenzione su tutto il nostro territorio”.

Gli orari

Il patronato Inas Cisl è aperto il lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30; il giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14 alle 18.30, il venerdì dalle 9 alle 13.30.

I servizi fiscali Caf, invece, ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero 0564.860580 (centralino) o lo 0564.867548 (Caf).