La pesca protagonista al Giglio e a Giannutri: in programma due giorni di convegni

Isola del Giglio (Grosseto). Due giorni di convegni che si svolgeranno all’Isola del Giglio e all’isola di Giannutri, organizzati da Anci e che sono parte di un percorso che l’amministrazione comunale sta portando avanti nel settore della pesca, coinvolgendo il Flag Costa d’Argento, le associazioni, le cooperative, Slow Food Italia e l’Università La Sapienza di Roma. Si svolgeranno lunedì 29 maggio, al Giglio, e martedì 30 maggio, a Giannutri.

“Negli ultimi mesi – ricorda l’assessore alle attività produttive Walter Rossi – abbiamo stimolato i pescatori locali a costituire la ‘Comunità dei pescatori di Isola del Giglio’ e il 25 aprile abbiamo deliberato, in Consiglio comunale, il protocollo di intesa con loro, Slow Food e l’Università La Sapienza. Contestualmente abbiamo ottenuto un finanziamento dal Flag Costa d’Argento, per un progetto di valorizzazione del settore ittico, a seguito del quale è stata programmata una serie di attività per la valorizzazione della pesca dell’Isola e del comprensorio, con degustazioni di educazione alimentare dedicate al pesce povero, che precede, il prossimo 2 giugno, la visita a Slowfish di Genova, con conferenze e didattica con le scuole che si svolgeranno al Giglio”.

L’amministrazione comunale di Isola del Giglio ha puntato sul settore ittico, in una realtà che sta riscoprendo alcune sue vocazioni storiche, come l’agricoltura.

“L’attenzione che pone il Comune verso il settore ittico – aggiunge l’assessore Rossi – serve per stimolare l’occupazione lavorativa, recuperare l’identità della pesca, costituire un elemento economico alternativo, con un’occupazione invernale, puntare sulla costruzione di una rete a filiera corta tra i pescatori e i ristoratori, per giungere così al completamento dell’offerta turistica. Questo ben si sposa con l’altra attività che stiamo portando avanti da qualche tempo con la creazione di tavoli dedicati, che è quella della valorizzazione dell’agricoltura locale che vede i gigliesi tornare a produrre, in particolare, vino di qualità e olio. Un circuito virtuoso che, anche attraverso i vari convegni, ci aiuterà a dare nuove opportunità”.

I convegni, che vedranno molti addetti ai lavori e istituzioni coinvolti, avranno un campo largo di partecipanti che va dalle famiglie alle attività produttive. “L’Isola del Giglio e anche Giannutri – conclude il sindaco Sergio Ortelli – puntano sul turismo, ma con l’obiettivo che questo aiuti a crescere anche gli altri settori, ma, allo stesso tempo, questi devono rappresentare una base importante per un’offerta turistica locale che, accanto al mare, possa garantire anche prodotti del territorio”.