Vetrina Toscana: ecco i progetti per valorizzare botteghe e ristoranti in Maremma

Grosseto. Presentate questa mattina, nella sede di Grosseto della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, tutte le iniziative promosse e finanziate dall’ente camerale nell’ambito del progetto Vetrina Toscana.

Il progetto

Vetrina Toscana è un progetto della Regione Toscana, realizzato attraverso Toscana Promozione Turistica, e di Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri all’origine delle filiere. Ad oggi, gli aderenti si dividono in oltre 1000 ristoratori, 300 botteghe alimentari e 150 produttori.

Gli attori principali nella creazione ed esecuzione dei progetti di Vetrina Toscana sono le Camere di commercio, che, insieme a Toscana Promozione Turistica, finanziano le iniziative e allo stesso tempo contribuiscono alla co-progettazione insieme ai Cat territoriali.

Hanno partecipato alla presentazione: Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turstica (in videoconferenza), Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto per il progetto “Discover Maremma Toscana” e Marco Di Giacopo, responsabile di Confesercenti Grosseto, per il progetto “Girogustando in Maremma 2023/2024” di Cat Confesercenti Toscana.

Le iniziative in provincia di Grosseto

Discover Maremma Toscana

In collaborazione con Cat Ascom Maremma – Confcommercio Grosseto

Il progetto intende testare e promuovere itinerari locali ideati e sperimentati dal Cat nelle passate edizioni di Vetrina Toscana, ponendo al centro l’esperienza enogastronomica ed integrandone il senso grazie ad una visita guidata, di volta in volta archeologica, artistica o nella natura.

Grazie a questo progetto si intende svolgere un vero e proprio test di mercato, sia nel periodo di alta che di bassa stagione, per comprendere se gli itinerari proposti e testati possono diventare effettivamente “commercializzabili” e valutare l’impatto che gli stessi possono avere sulla crescita e sull’indotto di tutto il territorio.

Girogustando in Maremma

In collaborazione con Cat Confesercenti Toscana – Confesercenti Grosseto

Il format di Girogustando, che prevede come in passato la condivisione del menù a quattro mani tra ristoratori maremmani e ospiti di eccellenza, giunge oggi alla sua sesta edizione nel territorio maremmano, arricchendosi di nuovi spunti.

L’edizione di quest’anno si svilupperà in 7 serate di Girogustando in Maremma e almeno un incontro dedicato al panino gourmet, una cooking lesson sul tortello maremmano, almeno 2 incontri con gli studenti dell’Isis “Leopoldo II di Lorena”, indirizzo enogastronomico, e la realizzazione della carta dei vini personalizzata per i ristoranti della provincia di Grosseto che aderiscono per la prima volta a Girogustando in Maremma.