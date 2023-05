Provincia, la Uil: “Accordo su contratto collettivo integrativo 2023, siamo soddisfatti”

La UilFpl Toscana Sud Est Siena-Arezzo-Grosseto, a seguito della chiusura del primo contratto collettivo integrativo decentrato nel territorio, avvenuto il 18 maggio scorso nella Provincia di Grosseto, esprime “tutto il proprio apprezzamento per l’andamento delle trattative nell’ente”.

“La propria soddisfazione è riferita anche al fatto di una ritrovata concordia nelle relazioni sindacali nella Provincia di Grosseto, dopo un periodo di confronto ‘molto franco’, dove la UILFpl ha decisamente lottato per una nuova ‘tranche’ di progressioni verticali a lavoratrici e lavoratori, fortemente volute, e, alla fine, ottenute – continua la nota del sindacato -. Il nuovo Ccnl 2019/2021, a cui sono collegate importanti novità giuridiche, ha trovato immediatamente convergenze tra tavolo sindacale e componente datoriale. Ciò ha permesso di trovare punti di mediazione intelligenti, tali da consentire un equilibrio perfetto tra le posizioni datoriali e quelle dei lavoratori. Particolare risalto va dato al programma di progressioni tra le aree (ex progressioni verticali) su cui si è trovata unità d’intenti sul regime ‘speciale’, che prevede una deroga sui titoli di studio compensati con l’anzianità di servizio e che avrà una risposta concreta nel 2024 (la norma procedurale stabilisce un termine di scadenza prima del 31.12.2025), con le intere risorse (0.55% del monte salari 2018) individuate dal nuovo Ccnl”.

“Dopo l’esito del referendum del 4 dicembre 2016, con cui gli italiani hanno sancito la continuità della presenza nella Carta costituzionale di un ente storico e fondamentale come le Province, osserviamo che l’amministrazione provinciale di Grosseto si sta riappropriando del ruolo di capofila nella contrattazione integrativa territoriale (che ha mantenuto per tanti anni) e che, il contratto integrativo ivi sottoscritto, per primo tra tutti gli enti della provincia, potrà fare da apripista per la contrattazione integrativa nel resto delle amministrazioni locali del territorio provinciale – termina il comunicato -. Riteniamo che ciò sia di buon auspicio per un nuovo e più importante ruolo della Provincia nella contrattualistica nel nostro territorio”.