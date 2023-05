Agenti immobiliari potranno accedere direttamente a planimetrie e dati catastali: il plauso di Fimaa

Grosseto. Grazie all’impegno di Fimaa, Federazione italiana mediatori e agenti d’affari associata a Confcommercio, da fine giugno anche gli agenti immobiliari potranno accedere telematicamente e in maniera diretta ai dati e alle planimetrie catastali degli immobili.

Lo ha comunicato in queste ore l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’ennesima sollecitazione del presidente nazionale di Fimaa, Santino Taverna.

Si tratta di una notizia estremamente importante per gli agenti immobiliari perché riconosce il loro ruolo di professionisti consentendo loro di operare in maniera molto più autonoma nelle attività di mediazione. Oggi, infatti, per poter accedere alla planimetria di un immobile oggetto di trattativa l’agente deve avvalersi della collaborazione di un geometra, oppure di un architetto o di un ingegnere. Dalla fine di giugno in poi, invece, non sarà più necessario: l’agente immobiliare potrà interfacciarsi con la piattaforma di Agenzia delle Entrate in maniera del tutto autonoma.

“E’ una conquista culturale e operativa decisiva – commenta Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa-Grosseto e componente del consiglio nazionale –. Tutti gli organi direttivi di Fimaa, a cominciare dal nostro presidente Santino Taverna, si sono impegnati lungamente per il conseguimento di questo risultato che anzitutto certifica il requisito professionale dell’agente immobiliare parificandolo, di fatto, ai professionisti delle altre categorie che interagiscono nel mondo immobiliare. Finalmente si corregge un vulnus aperto da troppo tempo”.

L’Agenzia delle Entrate – rispondendo alle specifiche richieste di Fimaa – ha precisato di aver già effettuato le verifiche funzionali della piattaforma e che gli agenti immobiliari potranno accedere alla modalità definitiva di consultazione nel giro di alcune settimane.

La Federazione ricorda di essersi sempre battuta per consentire che anche gli agenti immobiliari – al pari di quanti già fanno altre categorie professionali – potessero consultare le planimetrie catastali del patrimonio immobiliare. Aveva in particolare depositato delle memorie sia nell’ambito all’indagine conoscitiva sulle banche dati condotta dalla Commissione parlamentare sull’Anagrafe tributaria, sia nel corso delle audizioni tenutesi durante i lavori parlamentari sulla delega fiscale del 2021. La norma è stata poi inserita nel decreto-legge Pnrr e Semplificazioni – convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233 – in base alla quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati e attivare le nuove funzionalità entro il 6 febbraio 2022. Tale termine è spirato infruttuosamente. La Fimaa, tuttavia, non ha mai smesso di sollecitare la piena attuazione della norma.

“Riceviamo con soddisfazione il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate – commenta Santino Taverna, presidente nazionale di Fimaa – Gli agenti immobiliari hanno chiesto per anni di poter accedere anch’essi per via telematica ai dati catastali degli immobili. Si tratta infatti di una facoltà che consente loro di svolgere con maggiore accuratezza, ma anche in modo più facile, la propria professione. Anche nelle prossime settimane manterremo alta l’attenzione certi che non ci saranno ulteriori ritardi”.