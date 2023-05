“Fare business negli Emirati Arabi Uniti e Paesi del Golfo”: webinar gratuito della Camera di Commercio

Grosseto. Nell’ambito delle attività per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e la creazione di nuove opportunità sui mercati stranieri, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha organizzato per giovedì 18 maggio, alle 10, un webinar gratuito su piattaforma Zoom: il seminario ha lo scopo di presentare le modalità per fare business negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi del Golfo.

Il seminario

Saranno esaminati aspetti legali e fiscali, la costituzione di entità giuridiche e societarie, la valutazione di contratti di agenzia e distribuzione. Inoltre, verranno illustrate le novità 2023 della nuova disciplina del diritto del lavoro negli Emirati Arabi Uniti e nei principali Paesi del Golfo e sarà presentata un’esperienza imprenditoriale di successo nel mercato immobiliare degli Eau.

Per partecipare è necessario iscriversi online. Il programma e il link per l’iscrizione sono disponibili sulla home page del sito camerale.