“Botteghe in vetrina”: seminari gratuiti su digitale e prodotto tipico, ecco l’iniziativa di Confcommercio

Grosseto. L’anno scorso, con “Foodnet, operatori in rete”, Confcommercio Grosseto è riuscita a coinvolgere una ventina di ristoratori in un percorso innovativo e formativo sulla digitalizzazione e sulla comunicazione, sostenendo un progetto specifico nato nell’ambito di Vetrina Toscana e realizzato in collaborazione con Mentore Confcommercio Toscana.

Quest’anno l’associazione ci riprova, chiamando però all’appello le botteghe alimentari “che intendono migliorare la propria immagine e presenza sul web, nonché conoscere e valorizzare al meglio le eccellenze enogastronomiche del territorio”.

“Abbiamo la possibilità di offre gratuitamente alle botteghe alimentari della Maremma un calendario di seminari formativi in videoconferenza – spiegano da Confcommercio Grosseto -. Si tratta di seminari di alto livello che partiranno il prossimo 7 giugno, ovviamente specifici del settore, su due temi interessanti: il digitale ed il prodotto tipico”.

Il progetto

“Botteghe in vetrina” è infatti il nuovo progetto nato nell’ambito di Vetrina Toscana e realizzato in collaborazione con Mentore Confcommercio Toscana e con Confcommercio Grosseto.

“Le botteghe alimentari dei nostri quartieri e dei nostri borghi sono delle piccole perle – continuano da Confcommercio Grosseto –. Amatissime dai cittadini che riconoscono nel prodotto locale la qualità e soprattutto ricercatissime dai turisti che vogliono portarsi via un gustoso ricordo della Maremma, le botteghe hanno un ruolo di primo piano nel racconto e nella promozione del nostro territorio”.

In tutto saranno sei gli incontri informativi della durata di circa un’ora che si svolgeranno on line il mercoledì pomeriggio.

Il programma

Nel programma dei seminari, curati da noti esperti del settore, si parlerà “dell’identità di marca” e di come posizionare il brand della bottega sul mercato di riferimento, le regole di base dell’eCommerce per le botteghe che vogliono vendere on line, ed anche di “come fotografare il food per i social media e per il web”.

Questo nei primi quattro seminari che si svolgeranno dal 7 al 28 giugno. I webinar riprenderanno, dopo la pausa estiva, il 12 e il 19 settembre e saranno concentrati sui prodotti a “filiera corta e a km zero”; i prodotti a marchi Doc e Igp, la comunicazione del prodotto tipico.

Si ricorda che Vetrina Toscana è il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico.

Iscrizioni

Gli interessati a partecipare devono contattare quanto prima Confcommercio Grosseto scrivendo una e-mail a info@confcommerciogrosseto.it, specificando nell’oggetto “Botteghe in Vetrina” senza dimenticare di indicare la denominazione azienda e un numero di telefono di riferimento per essere ricontattati.