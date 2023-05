“Linkedin per tuo business”: webinar gratuito di Confartigianato per diventare social selling

Grosseto. “Linkedin per tuo business” è il titolo del webinar gratuito organizzato da Confartigianto Imprese Grosseto, un corso di formazione per artigiani e professionisti per sviluppare la rete di clienti.

Il seminario

Il seminario, tenuto dai formatori certificati di Execus, società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale delle vendite, SaaS e Social Selling, spiegherà ai partecipanti come sfruttare al meglio il potenziale di LinkedIn per fare affari e vendere.

Il corso si svolgerà mercoledì 10 maggio alle 14.30. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni: Gianluigi Ferrara, tel. 0564.419606, e-mail gianluigi.ferrara@artigianigr.it.