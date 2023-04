Lavoro, la Cgil lancia l’allarme: “9.500 posti di lavoro persi in Maremma in dieci anni”

“La Cgil è sinceramente allarmata per il sentiero di declino economico e sociale che il nostro territorio ha imboccato oramai da diversi anni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Monica Pagni, segretaria provinciale della Cgil di Grosseto.

“Declino che riguarda dinamiche demografiche, occupazionali e imprenditoriali, le cui conseguenze nefaste ci sembra siano molto poco al centro dell’attenzione di chi ha responsabilità di governo e di elaborare una visione strategica per il futuro delle nostre comunità – continua la nota –. Tre dati secchi che rappresentano la drammaticità della situazione e reclamano l’urgenza di contromisure che ancora in troppo pochi si sforzano d’immaginare. Dal 2012 al 2021 la provincia di Grosseto ha perso 9.503 unità di lavoro, ovverosia posti di lavoro full-time a tempo indeterminato. Nello stesso periodo l’indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra ultra 65enni e under 14, è arrivato a 309,5. Il che significa che per ogni giovane con meno di 14 anni, ci sono 3 anziani. Infine, l’indice di ricambio della popolazione attiva, con un valore medio provinciale di 198, che stabilisce il rapporto percentuale tra la fascia di età di chi sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella della popolazione che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). Il che significa che per ogni giovane potenzialmente in età lavorativa, ci sono due (1,98) persone che il lavoro stanno per lasciarlo”.

“Se a questo aggiungiamo che nel 2022 il reddito pro-capite della provincia di Grosseto è stato il terzultimo in Toscana con 20.726 euro e che ben 74.000 lavoratori (su 164mila contribuenti) hanno presentato dichiarazioni dei redditi al di sotto dei 15.000 euro, abbiamo un quadro completo che ben rappresenta i motivi strutturali della debolezza economica e sociale del nostro territorio. Oltretutto caratterizzata da una forte differenziazione fra zona e zona – sottolinea il comunicato -. Il dato più preoccupante è quello della perdita di quasi 10.000 posti di lavoro in 10 anni, conseguenza senza dubbio del crollo demografico, 7.000 residenti in meno dal 2014 a oggi, ma anche dell’impoverimento del tessuto produttivo, sempre più sbilanciato sul settore dei servizi a basso valore aggiunto e su attività stagionali legate al turismo. Con una parallela contrazione del settore manifatturiero. A leggere fra le righe i dati aggregati scomposti per Comune, peraltro, si scopre quanto certi stereotipi perdano di significato. Ad esempio, guardando all’indice di ricambio della popolazione attiva, si scopre che questo si avvicina al valore migliore, del capoluogo, in realtà come Arcidosso, Castel del Piano, Monterotondo Marittimo, Montieri o Civitella Paganico, comuni dell’entroterra dove è particolarmente forte la presenza degli stranieri e quindi più numerosa la popolazione giovane. Ma questo si verifica anche nei Comuni di Scarlino e Follonica, dove il polo industriale del Casone attira evidentemente popolazione giovane perché le imprese manifatturiere offrono lavoro buono. Scarlino (+16) e Castel del Piano (+50), peraltro, sono le uniche due realtà nelle quali si registra un incremento dei posti di lavoro negli ultimi 10 anni. Con Grosseto (-1.048), Follonica (-1.401), Orbetello (-889), Monte Argentario (-826), Gavorrano (-685), Roccastrada (-654) che registrano perdite elevate di posti di lavoro”.

“Quel che più allarma in questo contesto di progressivo impoverimento economico, è la tendenza centripeta per cui ognuno si concentra sulle proprie peculiari difficoltà, senza uno sforzo di lettura d’insieme dei problemi che trasversalmente minacciano tutti – spiega la nota -. Con dibattiti pubblici troppo spesso condizionati dagli interessi di pochi facoltosi residenti o frequentatori di questa terra, che di volta in volta si scagliano contro eolico, fotovoltaico, geotermia, infrastrutture viarie o poli manifatturieri. Mentre in agricoltura poche grandi aziende con radici nella finanza stanno ricostituendo il latifondo a suon di acquisizioni e nel turismo la rendita immobiliare o delle concessioni demaniali marginalizza le attività d’impresa. Il risultato di questo mix di difesa egoistica delle rendite di posizione di diversa natura, che però rimangono appannaggio di pochi, sta conducendo questo territorio alla marginalità. Con ii giovani con livelli di istruzione e formazione più elevati, che scelgono di costruirsi un futuro in altre aree della Toscana e del Paese”.

“Per questi motivi, come Cgil ci battiamo perché non siano sottovalutati temi strategici come la tenuta dei servizi scolastici, sanitari e sociali, l’insediamento delle attività manifatturiere che portano lavoro buono, o il tema della formazione professionale di terzo livello. E chiediamo di condividere a ricostituire una cabina di regia territoriale, che sia la Provincia come nella stagione dei ‘patti territoriali’, o il comitato ‘Grosseto Sì, va avanti!’. L’importante è ricomporre l’attuale sfilacciamento – termina il comunicato -. Mettendo all’angolo incomprensibili attacchi nei confronti dei migranti, assecondando la narrazione di un’invasione che nei fatti non c’è. Polemiche sul reddito di cittadinanza, con assurde accuse nei confronti dei giovani ‘che non hanno voglia di lavorare’. Magari prendendo le mosse dalle difficoltà delle aziende a reperire lavoratori stagionali. Insomma, un vasto campionario di argomenti di distrazione di massa, a fronte di problemi reali che reclamano scelte di governo e soluzioni innovative”.

Provincia di Grosseto forza lavoro* 2012 – 2021 (fonte Istat)

Provincia di Grosseto – indice di ricambio della popolazione attiva* 2012–2021 (fonte Istat)

Forza lavoro 2012-2021 Indice di ricambio della popolazione attiva Comune 2012 2021 Diff 2021/2012 2021 Arcidosso 2757 2724 – 33 165 Campagnatico 1585 1457 – 128 224 Capalbio 2759 2451 – 308 253 Castel del Piano 2857 2907 + 50 171 Castell’Azzara 846 680 -166 254 Castiglione della Pescaia 4601 4340 -261 214 Cinigiano 1633 1425 -208 232 Civitella Paganico 1969 1844 -125 159 Follonica 13490 12089 -1401 164 Gavorrano 5801 5116 -685 181 Grosseto 52253 51205 -1048 153 Isola del Giglio 887 784 -103 316 Magliano in Toscana 2353 1963 -390 242 Manciano 4647 4236 -411 207 Massa Marittima 5330 4779 -551 197 Monte Argentario 8105 7279 -826 160 Monterotondo Marittimo 863 774 -89 141 Montieri 693 670 -23 173 Orbetello 9636 8752 -884 184 Pitigliano 2337 2154 -183 194 Roccalbegna 643 549 -94 206 Roccastrada 5847 5193 -654 173 Santa Fiora 1592 1481 -111 199 Scansano 2882 2536 -346 199 Scarlino 2424 2440 + 16 160 Seggiano 586 584 -2 173 Semproniano 640 518 -122 229 Sorano 2165 1748 -417 222 Totale 142.181 132.678 – 9503

* parte della popolazione comprendente la somma delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (popolazione attiva)

** rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 100.