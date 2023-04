Turismo, Confesercenti: “Dati positivi per il ponte del 25 aprile, ma manca personale”

Grosseto. Un ponte che fa ben sperare per le prossime festività e per la stagione turistica a venire.

Sono le sensazioni degli operatori turistici della Maremma che commentano positivamente il ponte appena trascorso.

Se il buon giorno si vede dal mattino, si può dire che la prova generale sia andata bene e la nostra terra continua ad essere attrattiva, in linea con il resto della Toscana e d’Italia, che ha registrato oltre 5 milioni di presenze nelle strutture ricettive. In media sono state occupate tre camere su quattro, come conferma l’indagine realizzata da Cst – Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti.

“La nostra regione si conferma in testa a tutte le classifiche di preferenza anche per il ponte del 25 aprile e questa ennesima riprova testimonia il grande lavoro che tutta la filiera del turismo sta mettendo in campo per far ripartire il settore dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia – commenta Confesercenti –, ma ai problemi vecchi e nuovi, legati a flussi turistici di questa portata, si è aggiunto di recente il problema del personale: stiamo raccogliendo dalle imprese di tutta la filiera un grido di allarme ormai cronico, in particolare per alberghi e ristoranti, e per tutti i profili lavorativi; questo ci vede impegnati, insieme alle istituzioni, nel trovare soluzioni immediate ed efficaci”.

“L’obiettivo da perseguire è l’accoglienza di viaggiatori 365 giorni l’anno – continua l’associazione –. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi sul lavoro per sopperire alla mancanza di personale”.

Per dare il proprio contributo Confesercenti e Adecco hanno sviluppato una nuova partnership, la prima di questo tipo in Italia, per agevolare le imprese a trovare le figure lavorative giuste.

Il coso

In provincia di Grosseto Confesercenti, Cescot formazione ed Adecco hanno unito le loro forze e competenze proponendo un percorso formativo gratuito per cameriere di sala, progettato grazie all’approfondita esperienza dell’agenzia formativa di Confesercenti Cescot Formazione, sede di Grosseto, e finanziato dal fondo interprofessionale Forma Temp, destinando alla formazione di persone disoccupate da collocare in ambito lavorativo.

Iscrizioni

Sono gli ultimi giorni per iscriversi. Il corso è in programma nella sede di Confesercenti di Follonica, in via Trieste n. 5, dal 3 al 15 maggio, per un totale di 48 ore, con l’obiettivo per tutti i corsisti di accrescere le proprie competenze nel settore turistico/ristorativo e di entrare in contatto alla conclusione del training con le aziende del territorio che propongono opportunità̀ professionali.

Per inviare le proprie candidature è sufficiente accedere al seguente link: https://go0.it/AyZKr

Per maggiori informazioni basta scrivere all’indirizzo e-mail grosseto.sonnino@adecco.it oppure telefonare al seguente numero: 0564.427684.