Ddl concorrenza, Anva Confesercenti: “Rilascio decennale delle concessioni, fine dell’incertezza”

Grosseto. “La nostra categoria, già per sua natura esposta a mutevoli condizioni climatiche e di mercato ogni giorno, ritorna finalmente ad acquisire un po’ più di sacrosanta serenità per lavorare, investire e fare sviluppo”: a dichiararlo è Simone Zippilli, presidente provinciale Anva, che riunisce gli ambulanti di Confesercenti.

“Questo risultato lo dobbiamo prevalentemente al lavoro sindacale, un impegno che come Anva Confesercenti non è mai mancato – prosegue Zippilli –. Il Ddl concorrenza ha stabilito il rilascio delle concessioni per dieci anni, tenendo conto di parametri sia di imparzialità che di professionalità ed esperienza. Oltretutto, si garantisce la durata di quelle già rinnovate, oltre che prevedere di ‘sbloccare’ le situazioni in cui gli enti non hanno provveduto al rinnovo”.

Zippilli conclude: “La strada, però, è ancora lunga. Essere nelle condizioni legislative per poter lavorare è il minimo: adesso dobbiamo proseguire nell’opera di riqualificazione e nel mantenimento dei mercati e della nostra professione, un’altra battaglia che non possiamo perdere”.