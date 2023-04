Balneari, il Sib: “Sentenza Corte di Giustizia europea smentisce Consiglio di Stato”

Grosseto. Il presidente del Sib, Sindacato italiano balneari della provincia di Grosseto, Daniele Avvento, commenta così la sentenza di questa mattina della Corte di Giustizia europea in materia di Bolkestein e balneari: “La sentenza odierna della Corte di Giustizia europea sull’applicazione della direttiva Bolkestein al settore balneare chiarisce che deve essere lo Stato, ovvero il Governo e non la magistratura, a definire i criteri della scarsità della risorsa (in questo caso la scarsità delle spiagge) affinché possa essere applicata la direttiva europea anche agli stabilimenti balneari. La suprema Corte europea ha dunque smentito, di fatto, il Consiglio di Stato proprio sul punto derimente della scarsità. Questo significa che non è detto che per il litorale maremmano debbano essere indette le gare per la riassegnazione delle concessioni.

Per forza di cosa bisognerà aspettare che il Governo stabilisca cosa si intende per scarsità delle spiagge e come e dove si misura tale scarsità. La Corte di Giustizia europea, infatti, ha detto che lo Stato dovrà contemperare il quadro generale con le particolari situazioni locali ‘caso per caso’. Per questa ragione anche dalla provincia di Grosseto chiediamo al Governo Meloni di sollecitare il Parlamento perché approvi una legge strutturale del settore che superi le disposizioni emanate dal Governo Draghi”.