Confartigianato: inaugurata una nuova sede in paese

Sorano (Grosseto). Inaugurata questa mattina a Sorano la nuova sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in viale del Portico 5, alla presenza delle autorità locali.

Il nuovo ufficio resta nello stesso stabile che ha sempre ospitato Confartigianato, ma è stato trasferito dal primo piano al piano terra, per garantire spazi più funzionali e una migliore fruibilità.

I servizi

Offrirà tutti i servizi di Confartigianato e in più, grazie alla collaborazione con l’agenzia Assiprogram, sarà possibile rivolgersi allo sportello anche per il disbrigo delle pratiche automobilistiche, il rinnovo delle patenti e le assicurazioni auto. Sarà l’unico ufficio della zona a offrire questi servizi.

“Confartigianato dimostra con i fatti il suo impegno per stare sempre più vicino alle imprese ed essere presente nei territori – dichiarano il presidente Giovanni Lamioni e il segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, Mauro Ciani –. L’inaugurazione della nuova sede di Sorano, migliorata sotto l’aspetto degli spazi, della fruibilità e dei servizi offerti, è un chiaro segnale di attenzione e di interesse nei confronti del tessuto imprenditoriale locale. I nostri professionisti garantiscono in loco un supporto qualificato per dare risposte immediate e professionali attraverso una consulenza specialistica che copre ogni ambito di intervento, e sempre in stretto contatto con gli uffici della sede centrale di Grosseto, perché Confartigianato è una grande famiglia. In più ci siamo posti l’obiettivo di servire un’utenza sempre più ampia della popolazione, aprendo non solo alle aziende, come in passato, ma anche ai cittadini, lavoratori e pensionati. Rientra in questo nostro impegno la scelta di garantire il disbrigo delle pratiche auto che rappresenta una novità assoluta per lo sportello di Sorano, al momento l’unico della zona a svolgere questa attività, e poi tutti i servizi di patronato (pensioni, disoccupazione, maternità, ammortizzatori sociali ect), altrettanto importanti per alleggerire il peso della burocrazia che ricade sui cittadini”.

“L’inaugurazione della nuova sede della Confartigianato di Sorano – ha commentato il sindaco Pierandrea Vanni – avviene in un periodo che registra, dopo il lungo inverno della pandemia e della crisi economica, alcuni segni di ripresa. Il fatto che Confartigianato si sia dotata di nuovi servizi è la conferma del legame ormai consolidato con il nostro territorio e certamente contribuirà a rafforzarlo. Con il turismo, l’agricoltura e il commercio., l’artigianato rappresenta una componente importante della nostra economia e la nuova sede sarà certamente utile al suo sviluppo”.

Gli orari

L’ufficio sarà aperto dal lunedì al giovedì, con orario dalle 8 alle 17, e il venerdì dalle 8.30 alle 13. Chiuso il sabato e la domenica. I referenti sono Marco Giuliani e Giuseppe Cherubini.

Contatti: tel. 0564 633244, e-mail sorano@artigianigr.it