Stabilimenti balneari, Confesercenti: “Bene apertura prolungata concessa dal Comune”

Follonica (Grosseto). «Questa è una cosa di cui può beneficiare tutta la città»; così Jacopo D’Antoni, titolare dell’Aloha e tesserato Fiba, la federazione dei balneari della Confesercenti, commenta la scelta del Comune di Follonica di permettere agli stabilimenti balneari di non chiudere più a fine stagione consentendo, a chi vuole, di beneficiare di bagni di sole e elioterapia quasi tutto l’anno.

«Erano già diversi anni che chiedevamo questa cosa – prosegue D’Antoni – e che provavamo ad allungare la stagione. Già ora tengo gli ombrelloni in spiaggia il più possibile. Fosse per me aprirei anche a dicembre. Ho un ristorante e un bar e alla mia clientela, gente che viene da Arezzo o da Siena, piace l’idea di poter usufruire dell’ombrellone anche nei mesi di ottobre. A Pasqua ho avuto la spiaggia piena di gente».

«Noi praticamente non chiudiamo mai il ristorante e il bar, per tanti motivi: vogliamo offrire un servizio, in più conosco bene la difficoltà di trovare personale e così quello che ho me lo tengo offrendo più mesi di lavoro. Mi piace offrire ai clienti questa opportunità in più», prosegue D’Antoni.

«Ma non sono l’unico che è interessato a questa opportunità: anche altri stabilimenti balneari sono favorevoli. L’idea è anche quella di andare verso una destagionalizzazione: se si sa che a Follonica gli ombrelloni ci sono tutto l’anno, questo può far diventare la città una meta turistica anche invernale. Se qualcuno viene da me e dopo essersi letto un libro sotto l’ombrellone va a fare un aperitivo in centro o dorme in albergo ne guadagna tutta la città – continua D’Antoni -. Stiamo già organizzando eventi per ottobre: tour in bici che partono dallo stabilimento e tante altre iniziative. Da noi la stagione, il clima è bello a lungo, perché non sfruttare le opportunità che ci offre il meteo?».

Soddisfatto anche Claudio Pierini, presidente provinciale di Fiba Confesercenti: «Siamo contenti che dal Comune di Follonica sia stata data questa opportunità agli imprenditori che vogliono restare aperti più a lungo; sarà modo, per chi vuole, di lavorare di più e meglio. Tra l’altro può essere un volano utile per allungare la stagione turistica. Specialmente per chi, oltre allo stabilimento, ha anche il ristorante, è un’ottima opportunità: significa offrire un servizio in più per chi frequenta la nostra città anche fuori dal periodo estivo»