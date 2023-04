Cgil, nominata la nuova segreteria: tutti i membri

Grosseto. Chiusa la fase congressuale provinciale e nazionale entro lo scorso marzo, la segretaria della Camera del lavoro di Grosseto Monica Pagni ha attribuito le deleghe ai quattro membri della nuova segreteria provinciale della Cgil, che sarà coadiuvata da cinque incaricati con deleghe esterne e da un responsabile per il progetto speciale relativo alla “contrattazione locale e territoriale”.

«L’assemblea generale della camera del lavoro di Grosseto – spiega Pagni – ha eletto praticamente all’unanimità la nuova segreteria confederale. Per sopraggiunti limiti di mandato, dopo un prezioso contributo che troverà continuità in altre forme già concordate, escono Anna Maria Giurelli ed Olinto Bartalucci. Nella nuova segreteria a quattro membri, è confermata Eleonora Bucci, laureata in scienze politiche con indirizzo economico, in aspettativa non retribuita dal gruppo di azione locale “Far Maremma”, dove si occupava di bandi per lo sviluppo locale di imprese ed enti locali nelle aree rurali. Due i nuovi ingressi: Cristoforo Russo, geologo, insegnante in aspettativa non retribuita dal Ministero dell’istruzione, attuale segretario generale della Flc (Federazione lavoratori della conoscenza), impegnato anche nella Funzione pubblica dove segue numerosi Enti locali. E Riccardo Tosi, membro della Rsu Venator, ingegnere di affidabilità in Venator nel reparto manutenzioni. La nuova segreteria cui saranno affiancate altre 6 deleghe esterne (di seguito,ndr) risponde all’obiettivo di tenere insieme esperienza ed innovazione. Con alcuni segnali, tipo l’elezione in un ruolo dirigenziale apicale di un Rsu di posto di lavoro, con deleghe non certo simboliche, ma sostanziali. Scelta che parla al nostro esterno, spiegando cosa sia la Cgil, ma che indica un metodo di lavoro anche alla nostra organizzazione. Esprimo grande soddisfazione per un esecutivo forte ed autorevole, da subito protagonista del presente e già proiettato nel futuro».

In aggiunta alla segreteria, con riferimento diretto alla segretaria generale, sono state assegnate anche importanti deleghe esterne:

Anna Capobussi, per anni avvocatessa che si è occupava di diritto del lavoro, fallimentare ed assicurazioni, per due decenni responsabile degli uffici Cgil vertenze ed attualmente segretaria generale degli edili, seguirà i temi della legalità;

Pier Paolo Micci, ex Consorzio Etruria, attuale segretario generale della Filcams con precedenti incarichi analoghi nei comparti di edilizia ed agricoltura, avendo sviluppato un sistema di relazioni unico con varie comunità etniche e religiose, continuerà a seguire le politiche dell’immigrazione, diritti di cittadinanza e partecipazione;

Claudia Rossi, dipendente del Monte dei Paschi ed attuale segretaria generale della Fisac, si occuperà delle politiche di genere e del coordinamento donne;

Roberta Gianninoni, dipendente di Poste Italiane ed attuale segretaria generale della Slc, si occuperà di salute e sicurezza sul lavoro.

Le politiche previdenziali saranno seguite da Salvatore Gallotta, già segretario generale della Funzione pubblica, che in questo ambito ha sviluppato competenze che meritavano di essere confermate.

Claudio Renzetti, coordinatore del dipartimento regionale per la contrattazione sociale e territoriale, seguirà la stessa materia anche su base provinciale. Forte delle competenze maturate in ambiti come la negoziazione comunitaria per lo sviluppo sostenibile o le disuguaglianze territoriali, con particolare riferimento alle aree interne della Toscana.

«L’obiettivo strategico della Camera del lavoro – sottolinea Pagni – è dare continuità alle buone pratiche di contrattazione sociale, innovando per rendere più efficace il metodo, potenziando gli strumenti ed allargandone i contenuti. Non solo sanità, sociale e fiscalità locale, quindi. Le emergenze del territorio ci hanno fatto propendere per uno ‘sconfinamento’ inclusivo anche di materie non convenzionali quali istruzione, infrastrutture materiali ed immateriali, attività produttive e sviluppo economico, governance locale e numerose altre. Per affrontare dentro ad un contenitore unico temi così trasversali e complessi, che abbracciano tutte le categorie ed anche la stessa segreteria confederale, serviva una figura di coordinamento già operativa. Ringraziamo la Cgil Toscana che ce l’ha messa a disposizione ed il compagno che si è reso disponibile; troverà sul versante Spi l’altro ex segretario generale Lorenzo Centenari».

Le deleghe

Di seguito, si riassumono le deleghe:

Monica Pagni – Segretaria generale, attività produttive e sviluppo economico, politiche sociali e sanitarie, disabilità, politiche abitative, politiche di area vasta, contrattazione sociale e territoriale, rapporti istituzionali e associazioni datoriali, comunicazione

Si rapporta con:

il coordinatore della contrattazione sociale e territoriale Claudio Renzetti;

Eleonora Bucci, segretaria, politiche organizzative, coordinamento sistema tutela individuale, sedi e strutture, gestione risorse, rappresentanza, politiche della formazione sindacale, mercato del lavoro.

Si rapporta con:

Inca -Caaf-Uvl-Federconsumatori-Sunia- Lorenzo Centenari (sedi);

Cristoforo Russo, segretario, politiche dell’istruzione, politiche dell’infanzia (0-6), cultura, sport e tempo libero, comunicazione (si rapporta con Pagni), politiche giovanili;

Riccardo Tosi, segretario, politiche ambientali e del territorio, infrastrutture e trasporti.

Deleghe esterne alla segreteria (riferimento alla segretaria generale)