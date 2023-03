Rsu di Poste Italiane: eletti tre rappresentanti della Slp Cisl

Grosseto. La Cisl Slp si conferma il sindacato più votato dai lavoratori delle Poste Italiane in Toscana. Si sono svolte il 28 e il 29 marzo scorso, infatti, le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori (Rsu e Rsl) e anche in provincia di Grosseto, come nel resto della regione, dove il sindacato ha registrato il 51,1% di preferenze, la Slp Cisl è la lista trainante.

“Un esito molto importante – commenta Claudia Fiornovelli, segretaria territoriale di Slp Cisl di Grosseto – perché i dipendenti di Poste hanno confermato il loro supporto e appoggio al sindacato, con un numero di preferenze molto importante”.

I rappresentanti eletti

In provincia di Grosseto, quindi, a rappresentare i lavoratori saranno tre delegati Rsu di Cisl: Claudia Fiornovelli, segretaria territoriale di Slp Cisl, Alberto Bertinelli e Matteo Bartolini.

“Siamo davvero soddisfatti – continua Fiornovelli – e ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato fiducia: i lavoratori di Poste Italiane avranno il nostro totale impegno, come sempre, nella tutela del lavoro e nella gestione dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione“.

Nella foto, da sinistra: Matteo Bartolini, Claudia Fiornovelli e Alberto Bertinelli