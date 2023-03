Regolamento gazebo, plauso di Confesercenti a Biondi: “Il sindaco ha ascoltato nostre richieste”

Gavorrano (Grosseto). «Soddisfatti che il sindaco abbia ascoltato le nostre richieste»: così Massimiliano Mei, presidente provinciale di Fiepet Confesercenti, commenta la scelta del primo cittadino di Gavorrano, Andrea Biondi, che ieri ha ritirato uno dei punti presentati in Consiglio comunale per approfondire il regolamento sulla realizzazione dei gazebo.

«La richiesta era stata fatta da noi di Confesercenti a nome dell’associazione ristoratori – prosegue Mei – e siamo soddisfatti che sia stata accolta».

«Non vogliamo entrare nel merito della delibera, cosa che non ci compete, o del funzionamento della macchina amministrativa – continua Mei –, ma riteniamo che un paio di mesi in più, su questo argomento, possano solo giovare, visto che il regolamento edilizio aspetta da oltre 30 anni di essere adeguato; non saranno tre mesi in più il problema, meglio fare le cose nella maniera migliore, approfondendo i punti sensibili per la categoria, come le norme relative alla realizzazione di gazebo esterni alle attività produttive».

«Apprezziamo la sensibilità dal sindaco Biondi nei confronti della categoria dei ristoratori, sensibilità già dimostrata in passato, ad esempio con il regolamento che ha normato le sagre: Gavorrano è stato fra i primi Comuni a dotarsene ed a integrarlo a seguito dell’entrata in vigore del codice del commercio della Regione Toscana – terminaMmei -. Ovviamente, da un punto di vista politico, saremo felici di dialogare con qualunque candidato in questa fase di avvio della campagna elettorale per Gavorrano e collaboreremo con chiunque venga eletto come abbiamo sempre fatto in passato, a favore della categoria rappresentata».