‘LifeSkills VR”: la Fondazione Polo universitario progetta un’app per ricercare lavoro

Grosseto. La Fondazione Polo universitario Grossetano partecipa al progetto ‘LifeSkills VR – Life Skills for Employment in Covid-19 Era through VR Innovation’, finanziato dal programma Erasmus+ – Partenariati per la Cooperazione e coordinato dal Center for Factories of the Future Limited (Gran Bretagna).

Il consorzio europeo è composto da sei istituzioni di cinque Paesi, tra cui in Italia, oltre alla Fondazione Polo universitario grossetano (https://www.polouniversitariogrosseto.it/), Artes 4.0, attraverso il Macronodo Università di Siena.

Il progetto

“LifeSkills VR” ha l’obiettivo di progettare un’applicazione mobile per supportare i cittadini, in particolare le giovani generazioni, nella ricerca di un lavoro.

Utilizzando applicazioni di Realtà Virtuale (VR), quali tecniche di gamification, sarà possibile rafforzare le qualità e le competenze dei giovani in cerca di lavoro per renderle più adatte alle caratteristiche di una data professione.

L’idea del progetto “LifeSkills VR” si presenta come un’alternativa ai test professionali, combinando le tecniche di ludicizzazione e il modello Holland-Riasec, che definisce diversi tipi di personalità/ambienti. La soluzione di “LifeSkills VR” sarà in grado di individuare le attitudini e la vocazione degli utenti, guidandoli più precisamente nella ricerca del lavoro e, al tempo stesso, favorendo l’acquisizione di nuove competenze digitali.

Nell’ambito del progetto, i partner del consorzio hanno condotto un’indagine europea coinvolgendo i giovani, nonché enti pubblici e privati che sono coinvolti nelle politiche giovanili e nel mondo del lavoro. Le informazioni raccolte sono state la base per costruire un percorso formativo, che a sua volta sta per essere erogato attraverso la tecnologia VR a un gruppo di giovani in Italia, Gran Bretagna, Malta, Grecia e Portogallo.

Durante la settimana dal 20 al 24 marzo, la Fondazione Polo Universitario Grossetano organizza il test a 25 giovani che siano interessati a provare la soluzione di Realtà Virtuale creata dal progetto “LifeSkills VR” nella propria sede, il Centro della scienza e della tecnica, al piano terra.

I partecipanti al test faranno un’esperienza di Realtà Virtuale attraverso modelli realizzati nell’ambito del progetto “LifeSkills VR” della durata di circa 15 minuti.

E’ necessari registrarsi tramite: Erasmus+ Project #: 2020-1-UK01-KA226-HE-094705

Per maggiori informazioni sul progetto: https://lifeskillsvr.com/