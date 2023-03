Criptovalute: ecco dove si concentra oggi l’attenzione degli analisti

Le criptovalute continuano ad essere un asset di investimento in grado di destare molto interesse, anche in questo 2023. Negli anni passati sono state in grado di attirare l’attenzione di molti investitori in tutto il mondo, per il semplice fatto che il loro valore, in determinati periodi, è cresciuto in modo significativo. Il 2021 è stato definito l’anno del vero e proprio boom delle crypto, con molte di queste che hanno raggiunto il loro valore record. Al contrario il 2022 è stato un anno nero per il settore, contraddistinto da forti e marcate perdite generalizzate.

Per questo motivo, molti investitori sperano che il 2023, soprattutto nel secondo semestre, possa rappresentare un anno di ripresa per il settore. Queste logiche generali fanno comprendere bene come il mercato delle criptovalute sia altamente volatile e presenti quindi delle interessanti opportunità, ma anche dei rischi che gli investitori non dovrebbero mai sottovalutare. L’attenzione di analisti e investitori oggi continua ad essere concentrata soprattutto sulle valute digitali di riferimento del settore, Bitcoin ed Ethereum in primis, a cui vengono affiancate altre crypto considerate potenzialmente interessanti.

Selezione e acquisto delle criptovalute

Per capire come acquistare criptovalute è possibile consultare l’approfondimento messo a punto dagli esperti di Criptovalute24.com, portale specializzato nel mondo crypto dove trovare tutte le informazioni necessarie per iniziare ad investire con questi asset digitali. Per comprare le criptovalute il sistema più utilizzato è quello che prevede il ricorso ai cosiddetti Exchange, come ad esempio Binance, Crypto.com, Coinbase e Kraken. Questi sono i quattro exchange di riferimento del settore e sono quindi quelli maggiormente utilizzati. Sebbene la regolamentazione di questi strumenti sia ancora in corso di definizione, questi strumenti sono conosciuti anche per la loro affidabilità.

Gli exchange sono la scelta adatta per chi desidera acquistare delle criptovalute e detenerle realmente all’interno di un proprio portafoglio digitale, in modo da poterle anche utilizzare per degli acquisti o per effettuare dei pagamenti verso altri utenti. Per chi invece desidera investire in criptovalute la scelta migliore consiste nell’utilizzo di una piattaforma scelta tra i migliori broker del settore del trading online. Questi sono infatti certificati e quindi considerabili equiparabili ad una banca online in materia di sicurezza. Inoltre i migliori broker permettono di investire in assenza di commissioni sulle compravendite anche sulle criptovalute.

Tra le piattaforme certificate più gettonate del momento vi sono, ad esempio:

eToro.

LiquidityX.

XTB.

Capex.

Trade.com.

FP Markets.

Questi sono soltanto alcuni esempi dei broker più rappresentativi del momento, ma è importante ricordare che tali strumenti sono ideali per investire in crypto, ma che non consentono di detenere realmente l’asset nel proprio portafoglio digitale e quindi non permettono di usare le valute digitali per gli acquisti. In questo caso infatti l’investimento avviene utilizzando i cosiddetti cfd (contratti per differenza) ed ha le stesse logiche di un’operazione fatta sul mercato azionario, anche se presenta una volatilità decisamente più alta.

Quali criptovalute monitorare

Il Bitcoin continua ad essere ovviamente la criptovaluta più popolare tra gli investitori e gli analisti, in quanto è la più conosciuta e capitalizzata al mondo. Questo fatto non dovrebbe sorprendere, considerando che il Bitcoin è stato il primo e il più grande progetto di criptovalute finora mai realizzato. Gli analisti monitorano da vicino l’andamento del Bitcoin e cercano di prevedere il suo futuro, basandosi su una serie di fattori, come la domanda degli investitori, la regolamentazione governativa e le innovazioni tecnologiche che il management presenta.

Un’attenzione molto alta continua a concentrarsi anche su Ethereum, che è la seconda crypto per capitalizzazione e presenta un sistema di pagamenti molto veloce e interessante. Gli analisti osservano da vicino Ethereum poiché presenta molte differenze rispetto al Bitcoin, ma al tempo stesso è un progetto altamente interessante. In particolare, Ethereum utilizza una tecnologia chiamata “smart contract” che consente agli sviluppatori di creare applicazioni decentralizzate sulla blockchain di Ethereum. Gli analisti cercano quindi di capire come questo potrebbe influenzare il valore di Ethereum e come potrebbe essere utilizzato in futuro.

Oltre al Bitcoin e ad Ethereum, gli analisti stanno anche prestando attenzione ad altre criptovalute emergenti, come Solana, Binance Coin, Dash e Cardano. Queste criptovalute hanno avuto dei periodi particolarmente brillanti e altri decisamente negativi. In generale però in questo settore, caratterizzato da una volatilità altissima, è molto difficile elaborare delle previsioni, ma può essere utile prestare attenzione ad una serie di fattori che potrebbero influenzare il mercato delle criptovalute, come ad esempio il processo di regolamentazione internazionale.