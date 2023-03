Investimenti online: quali opportunità con i sistemi di trading automatico?

Fare trading online sfruttando i sistemi di trading automatico permette di poter investire senza avere un’elevata conoscenza del trading, e senza troppo impiego di tempo. Come in tutte le cose però non si deve pensare di avere a disposizione dei facili e veloci guadagni; nel trading il rischio di perdere il proprio capitale è sempre presente, anche quando si utilizzano dei sistemi di trading automatico.

Se si sceglie di fare trading attraverso i sistemi di trading automatico è però comunque necessario sapere quali sono quelli disponibili e cercare di applicare quello che si ritiene migliore e che possa funzione di più. Esistono sistemi di trading automatico che non funzionano; molto spesso vengono venduti sistemi di trading automatico attraverso software, detti robot per il trading, che se non vengono elaborati da esperti, ma solo da venditori in cerca di utili, possono risultare costosi e non portare a nessuna tipo di guadagno. Per capire quali siano i migliori sistemi di trading automatico è possibile leggere l’apposita guida disponibile su Diventaretrader.com, portale specializzato nel mondo degli investimenti digitali dove trovare contenuti, approfondimenti e recensioni sempre aggiornate.

Il copy trading: una delle migliori strategie di investimento automatico

Il copy trading consiste nel copiare il portafoglio di investimento di trader esperti, che mettono a disposizione di utenti la possibilità di visualizzare le proprie decisioni di investimento e di copiarle.

Si tratta di una vera e propria strategia di investimento, che viene appunto definitiva automatica perchè chi la applica si limita a copiare il trading di altri investitori; ma nel copy trading è comunque importante saper selezionare il trader da seguire e selezionare quali operazioni si vorranno copiare.

Il copy trading non è applicabile su qualsiasi piattaforma di trading, ma solo su quelle che permettono questa particolare strategia di trading automatico; tra i più famosi broker su cui è possibile applicare il copy trading c’è eToro, Naga markets e Pepperstone.

I segnali di trading: una strategia di trading automatico che sfrutta le informazioni di mercato

Anche i segnali di trading sono una strategia di investimento che permette di applicare investimenti automatici. I segnali di trading consistono in informazioni, di carattere generali o su specifici asset, che vengono forniti ai trader attraverso specifiche applicazioni, siti, forum o direttamente dalle piattaforme di trading.

I segnali di trading, forniti gratuitamente o a pagamento, devono però essere interpretati; questo significa che non sarà sufficiente riceverli e comprenderli, ma dovranno essere poi tradotti in reali operazioni di trading. Molto spesso però ricevendo tali segnali direttamente su appositi siti o seguendo specifici forum sarà possibile ottenere segnali di trading semplici da interpretare in modo tale da tradurli immediatamente in un operazione da inserire nella piattaforma di trading.

I principali segnali di trading riguardano l’investimento in azioni, in crypto e in forex. Tra le più gettonate piattaforme di trading che forniscono gratuitamente segnali di trading è opportuno segnalare eToro, soprattutto per segnali di trading di azioni e crypto, e LiquidityX in merito a segnali di trading per il forex.

Investimento in ETF: il trading automatico di fondi di fondi

L’investimento in ETF (Exchange Trade Fund) può essere annoverato tra le strategie di investimento automatico in quanto investire in ETF significa investire in fondi di fondi, cioè in fondi di investimento che contengono altri fondi comuni di investimento, e che hanno come scopo la replica di specifici indici.

Tutto questo significa che investire in ETF non comporta una vera e propria selezione di fondi, azioni o altri asset su cui investire, ma sarà sufficiente selezionare un ETF, in funzione delle proprie propensioni di investimento; sarà poi chi ha creato e gestisce l’ETF a dover fare le opportune scelte di investimento per replicare e, dove possibile, cercare di migliorare l’indice di riferimento.