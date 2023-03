Taglio del nastro per la Borsa mercato del lavoro: oltre 200 aziende protagoniste

Grosseto. Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna la Borsa mercato del lavoro: l’appuntamento, organizzato dall’Ente bilaterale Turismo toscano e del Centro Servizio di Grosseto, nato con l’obbiettivo di favorire l’incontro tra la domanda e offerta di lavoro in ambito turistico (alberghi, campeggi, residence, villaggi, associazioni, stabilimenti balneari pubblici esercizi).

Si è tenuto questa mattina il taglio del nastro da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha inaugurato l’evento ospitato per la prima volta nella riqualificata Sala Eden di viale Manetti.

Oltre 200 le aziende del territorio provinciale in cerca di personale da assumere, che tra oggi, primo marzo, e domani, 2 marzo, dalle 10 alle 16, accolgono gratuitamente gli oltre 800 candidati provenienti dagli istituiti alberghieri “Leopoldo II di Lorena” e “Fossombroni” per un primo colloquio conoscitivo.

Le figure ricercate

Numerose le figure professionali ricercate: dal bagnino al guardiano notturno, al cameriere, al responsabile di sala e tante altre ancora. Figure fondamentali in vista della nuova stagione balneare ormai alle porte e pronta ad accogliere oltre 1 milione di turisti provenienti da tutto il mondo.

“Un grande successo per la nostra amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo, Riccardo Megale -, che è riuscita a portare nel cuore della città un appuntamento importante per l’imprenditoria locale e per l’intero settore”.

Tra i presenti anche la coordinatrice del Centro Servizio Eleonora Angeli. “Ribadisco l’importanza di essere riusciti a organizzare la Borsa Mercato del Lavoro nel capoluogo, un punto strategico raggiungibile con facilità – spiega Angeli –. Ringrazio il Comune di Grosseto per aver reso possibile questa bella sinergia tra imprenditori e pubbliche amministrazioni e auspico che possa essere così anche nel prossimo futuro”.

Si ritiene soddisfatto anche Pier Luigi Masini, vicepresidente dell’Ente bilaterale del Turismo, già impegnato nell’organizzazione dei prossimi appuntamenti in programma a San Vincenzo, Cecina e Lucca fino al 15 marzo.

“Crediamo sia una grande opportunità per i giovani – ha sottolineato Masini –, anche se negli ultimi anni la domanda è diminuita sia a causa del reddito di cittadinanza che e soprattutto a seguito del periodo di Covid, durante il quale numerosi addetti al settore si sono spostati in cerca nuove occupazioni”.

Anche la Fisascat Cisl di Grosseto protagonista

Anche la Fisascat Cisl di Grosseto partecipa alla tradizionale Borsa mercato del lavoro.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione – ha spiegato Sara Tosi, della segreteria Fisascat Cisl Grosseto – dell’undicesima edizione dell’Ebtt a Grosseto, soprattutto per l’importanza che questo ha per il nostro territorio. Purtroppo, per via della pandemia, l’evento è stato interrotto per due anni ed è stato proposto in modalità online, chiaramente con altri risultati. Siamo felici di vedere la grande risposta delle centinaia di aziende che si sono iscritte e che in totale ricercano circa mille figure professionali. In questi due giorni di evento ci aspettiamo un numero altrettanto alto di lavoratori, nonostante in questi ultimi due anni la situazione sul territorio sia profondamente cambiata: prima erano i lavoratori a cercare le aziende, mentre adesso avviene il contrario. Speriamo di riuscire ad avvicinare il più possibile la domanda all’offerta per il bene di entrambe le categorie e per la tenuta di un settore strategico della nostra economia”.

L’Ebtt è un ente composto da Fipe, Federalberghi, Faita, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, che offre molti servizi tra i quali quello di incrociare la domanda e l’offerta di lavoro.