Occupazione nel turismo, torna la Borsa mercato del lavoro: appuntamento alla Sala Eden

Grosseto. Il Centro Servizio di Grosseto dell’Ente bilaterale turismo toscano ricorda che anche quest’anno tornerà l’appuntamento per chi cerca un’occupazione nel mondo del turismo: la Borsa mercato del lavoro 2023, che si svolgerà mercoledì primo e giovedì 2 marzo alla Sala Eden di Grosseto, dalle 10 alle 16 . Per partecipare all’evento è possibile iscriversi on line tramite il sito www.borsamercatolavoro.it (dove è possibile consultare le tantissime offerte di di lavoro) oppure direttamente i giorni dell’evento alla Sala Eden il primo e il 2 marzo.

La Borsa mercato

La Borsa mercato del lavoro, evento organizzato dall’Ente bilaterale turismo toscano e dal Centro Servizio di Grosseto, ha l‘obiettivo di favorire l’incontro tra i candidati e le aziende della provincia di Grosseto del settore del turismo (alberghi, campeggi, residence, villaggi, associazioni, stabilimenti balneari, pubblici esercizi) in cerca di personale.

I colloqui di lavoro si svolgeranno il primo e il 2 marzo (si ricorda che le aziende, per la maggior parte, saranno diverse nelle due giornate, quindi si consiglia di venire entrambi i giorni e di portare diversi curriculum vitae)

Per informazione sull’evento è possibile contattare lo 0564.416375 e chiedere di Francesca (e-mail grosseto@ebt.toscana.it) .