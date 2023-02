Gas, Federconsumatori: “Aumenti considerevoli in bolletta, Estra dia spiegazioni ai cittadini”

“In questi giorni a Grosseto, ma anche in altre parti della Toscana, gli sportelli di Estra sono stati presi d’assalto da cittadini che si sono visti recapitare le bollette del gas o dell’energia elettrica e non comprendono le ragioni dei notevoli aumenti nei corrispettivi imputati”.

A dichiararlo è Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto.

“Anche nella sede di Federconsumatori Grosseto sono arrivate molte segnalazioni piene di rabbia e preoccupazione di clienti Estra, che hanno lamentato la mancanza di una seppur minima comunicazione preventiva prima di adottare gli aumenti o anche aver fatto il calcolo su consumi sovrastimati nonostante siano state inviate le autoletture per tempo – spiega Romualdi -. Se questo si rivelasse confermato dai fatti, sarebbe davvero molto grave. Bene ha fatto comunque l’azienda a organizzare i propri sportelli per attivare un servizio di rateizzazione accogliendo le sollecitazioni anche delle varie associazioni dei consumatori, ma c’è bisogno di fare di più: le persone hanno diritto di conoscere i meccanismi di calcolo che determinano il prezzo del gas che viene praticato sulle loro bollette; magari espresso anche in un modo semplice e comprensibile, perché per la maggior parte si tratta di persone anziane, o comunque persone che fanno fatica a capire il linguaggio talvolta criptico delle bollette, che sembra fatto apposta per nascondere chissà cosa”.

“La sensazione comunque è che ancora una volta si sia privilegiata una motivazione economica piuttosto che la salvaguardia di un bisogno collettivo. Perché il mantenimento del parametro adottato per il calcolo del costo della componente materia prima, nonostante la delibera di modifica dell’Arera che introduce una modalità più conveniente per i consumatori sarà stata una scelta legalmente legittima, ma quantomeno discutibile sul piano morale perché avrà avuto sicuramente un riscontro economico positivo per gli azionisti di Estra, ma ha gettato nel panico tutti quei consumatori preoccupati di non poter far fronte a questi improvvisi e rilevanti aumenti. Allora Estra dovrebbe prima di ogni altra cosa impegnarsi in una operazione di trasparenza e di informazione volta a recuperare quella fiducia e quell’affidabilità che sembrano essere un po’ smarrite negli ultimi tempi. E lo diciamo anche perché pensiamo che non vogliano dimenticare le loro radici e la loro storia – termina Romualdi –. Sulla loro pagina web è scritto: ‘Le persone e la comunità sono la nostra energia. È insieme a loro che cresciamo e costruiamo un futuro sostenibile. A loro dedichiamo tutta la nostra cura’. Vogliamo sperare che sia davvero così. Per quanto ci riguarda, continueremo a vigilare sulla correttezza delle procedure contrattuali e a fornire l’assistenza a tutti quelli che si riterranno danneggiati da eventuali comportamenti speculativi.”