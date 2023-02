Economia: quanto vale il mercato dell’intrattenimento?

Al giorno d’oggi il tempo che viene dedicato all’intrattenimento si rivela determinante per staccare la spina dai continui impegni quotidiani. Donne e uomini di ogni età sono alla ricerca di attività che possano distrarre e far trascorrere momenti piacevoli da soli o in compagnia.

Proprio per queste ragioni l’industria di questo settore non smette di arrestarsi ed evolversi, nonché di registrare costanti aumenti dei fatturati. Ecco, quindi, che molti si domandano quanto vale esattamente il mercato dell’intrattenimento. Vediamo, qui di seguito, tutto quello che bisogna sapere e i dati più importanti.

Le tipologie di intrattenimento più gettonate

L’economia italiana negli ultimi anni è riuscita a ottenere numerosi vantaggi dal mercato dell’intrattenimento, specialmente online e per ciò che riguarda l’aumento dell’occupazione, tanto da generare un significativo aumento del Pil.

Sicuramente i giochi, la musica, gli spettacoli e le serie tv, considerati a tutti gli effetti dei meri passatempi, rappresentano la valvola di sfogo di tutte quelle persone che puntano all’evasione e al riposo mentale, magari dopo una lunga giornata di lavoro. Com’è facile intuire, l’impatto che l’economia nazionale ha ricevuto dall’ampia offerta dell’intrattenimento è stato abbastanza notevole.

Pay tv e i film in streaming

Alla luce di quanto spiegato, Internet ha radicalmente modificato la maniera di intendere l’intrattenimento e l’approccio ai passatempi online. Al giorno d’oggi sono del tutto scomparse le videoteche per il noleggio dei film, in quanto soppiantate dai servizi di streaming online e dalle pay tv. Basti solo pensare a Netflix che conta milioni di utenti, nonché tutte le altre piattaforme streaming online, quali HBO, Paramount, Prime Video o Disney+.

Tali siti consentono la sottoscrizione di vari abbonamenti che soddisfano le esigenze diversificate del pubblico e permettono di spaziare fra numerosi contenuti, ovvero documentari, film, cartoni animati, concerti musicali, ecc.

Esistono anche persone che fanno fatica ad accettare questa nuova realtà, ma è bene ricordare che grazie a queste piattaforme si è registrata la netta diminuzione della pirateria, aspetto che ha inciso positivamente sull’economia del nostro Paese.

Musica e cinema

Altre piattaforme che hanno raggiunto fatturati al di sopra di ogni aspettativa sono quelle che permettono l’ascolto di brani musicali. Secondo le stime questo comparto è cresciuto del 20% anche in Italia e rientra fra i primi dieci per guadagni e retribuzioni.

Gli utenti che scelgono di registrare un account su Youtube, Spotify, Tim Music o Amazon Music, anche senza visualizzare video, potranno ascoltare ogni genere di album e canzone, eventualmente sottoscrivendo un abbonamento al fine di avere una scelta ancora più variegata.

Per ciò che invece riguarda il settore cinematografico, questo fa ancora fatica ad emergere. Le sale fisiche in cui vengono proiettati i film non sono così frequentate come in passato, proprio perché si fanno sempre più spazio le nuove piattaforme di streaming in pay per view, soprattutto per ciò che riguarda gli spettacoli teatrali e dal vivo.

La tv generalista italiana

Allo stesso modo di ciò che accade con il comparto cinematografico, anche la tv generalista italiana non riesce più a decollare come un tempo e per medesime le ragioni già esposte. Del resto la televisione fa fatica a reggere il passo con l’offerta variegata e vasta delle piattaforme di streaming online e ciò ha determinato un elevato crollo degli ascolti.

Vista la diminuzione di share, anche le aziende private hanno scelto di investire sulle piattaforme online, diminuendo di conseguenza la pubblicità sulle reti della tv italiana.

Quest’ulteriore dato è un’altra prova di come l’industria dell’intrattenimento online sia in forte espansione, tanto da superare qualsiasi altro strumento di comunicazione. Secondo le previsioni attuali, non c’è da stupirsi se l’intrattenimento online dovesse diventare fra qualche anno il settore maggiormente produttivo.

Videogiochi online

Nell’ultimo periodo la commercializzazione dei videogiochi ha registrato un picco mai visto, in quanto solo nel corso del 2020 il fatturato ha superato più di 2 miliardi di euro. La crescita è stata quindi pari al 20% rispetto all’anno precedente.

Sappiamo che i videogiochi non sono di certo una trovata del momento, ma è pur vero che solo recentemente hanno subito una radicale trasformazione. Al momento infatti esistono portali di vendita online che non si limitano a proporre le tradizionali e note console, ma consentono anche la connessione in rete. Questo permette di interagire costantemente con gli altri utenti appassionati di videogame.

Per quanto riguarda l’Italia, il campo dei videogame non è quello in cui le aziende investono maggiormente come avviene invece in tanti altri Paesi europei. In ogni caso questa industria è abbastanza promettente e potrebbe raggiungere buoni risultati nel breve periodo, così da rivestire un ruolo centrale per l’economia italiana.

Casinò online

Un interessante aumento ha poi riguardato non solo le sale fisiche da bingo e quelle da gioco, ma soprattutto i casinò online. La ragione di questa tendenza è semplice da intuire, considerato che sempre più persone preferiscono giocare stando comodamente a casa. I dati a riguardo parlano chiaro: nel corso del 2018 gli italiani hanno investito 106 miliardi di euro nel gioco d’azzardo. Stesso vale per le scommesse sportive, anche se all’interno della classifica dei giochi online maggiormente diffusi rivestono soltanto il terzo posto.

Chi ha una passione per i casinò online nella maggior parte dei casi preferisce le slot e i vedo slot, anche se una grossa fetta degli utenti si dichiara fortemente interessata ai sistemi di roulette, ovvero a tutti quei sistemi e alle strategie più accreditate per puntare e gestire al meglio in budget disponibile.

In ogni caso, specialmente chi si affaccia da poco al mondo dei casinò online, dovrà prestare massima attenzione in fase di scelta della piattaforma, visto che un sito non vale l’altro, come erroneamente molti credono.

Si rivela pertanto determinante saper identificare i migliori casinò online sui quali investire i propri risparmi e per questo occorre selezionare solo quelli che dispongono di regolare autorizzazione e certificazione AAMS.

Questi casinò, che offrono ampia assistenza, consentono il più delle volte la registrazione di un profilo demo al fine di consentire ai giocatori meno avanzati di familiarizzare con le varie funzionalità. Spesso inoltre tali portali concedono bonus di benvenuto in denaro immediatamente fruibili per tentare la fortuna.

Infine, restando sempre in tema di gioco d’azzardo, merita di certo una menzione anche il tradizionale lotto, che registra ancora adesso una grande partecipazione da parte degli italiani. Alcuni tentano la fortuna sporadicamente, ad esempio qualche volta alla settimana o al mese, mentre altri effettuano giocate con cadenza giornaliera. Anche il gioco del lotto, pertanto, concorre a intensificare l’economia nazionale.