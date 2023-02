Come il mondo e-commerce sta conquistando gli italiani grazie alle promozioni

Se non hai molto tempo libero o semplicemente ami visitare i siti web e acquistare direttamente dai portali e dai siti, certamente avrai apprezzato la proliferazione degli e-commerce, che è avvenuta soprattutto a seguito del lockdown, modificando per sempre le abitudini degli italiani e il loro modo di approcciare allo shopping.

Vediamo quindi perché la diffusione è stata così ampia e capillare, quali sono i vantaggi dello shopping online e quali beni e servizi tendono a comprare i clienti tramite smartphone o pc.

Perché gli e-commerce stanno conquistando gli italiani?

Insieme alle app di gioco online, che propongono free spin gratis, oppure quelle legate alla salute, che vengono consultate per informarsi oppure per acquistare, se si tratta di un e-commerce di benessere, di protocollo Bromatech colon irritabile o qualche olio essenziale. Le app legate agli e-commerce e alle aziende di vendita al dettaglio sono tra quelle più scaricate sui propri dispositivi personali.

I vantaggi di questa moderna modalità di shopping sono numerosi, quindi vediamo brevemente perché sceglierla.

Ottimizzazione dei tempi

Sono moltissime le persone che trascorrono tante ore in ufficio o sul luogo di lavoro e pertanto non hanno tempo di recarsi al centro commerciale o in uno specifico negozio.

Poter comprare comodamente da app consente di ottimizzare i tempi, evitare il traffico, non dover parcheggiare e attendere che altri clienti siano serviti.

Tramite i pratici menù a tendina si può individuare immediatamente l’articolo desiderato, andando a comprare in maniera mirata e senza alcuna perdita di tempo.

Promozioni e codici sconto

Le app di shopping online cercano di battere l’agguerrita concorrenza dei competitor e fidelizzare il cliente tramite un programma di sconti e promozioni, sia in forma periodica e riservate a tutti in occasione di eventi, sia personalizzate, monitorando i gusti degli acquirenti e le oscillazioni del mercato.

Per questo, il cliente è invitato a iscriversi alla newsletter oppure a partecipare a sondaggi e rispondere a domande, così da avere chiaro come tentarlo proponendo solo dei prodotti a lui affini.

Consegna comodamente presso l’indirizzo desiderato

Rispetto al passato, i tempi di consegna dei vari e.commerce si sono notevolmente ridotti e pertanto è possibile ordinare un prodotto e vederselo recapitato nel giro di pochi giorni, ma anche di poche ore in alcuni casi.

Inoltre, è possibile inserire l’indirizzo desiderato e non doversi recare fisicamente presso il punto vendita, con la scomodità di dover trasportare oggetti scomodi o pensanti.

Pensa ad esempio all’acquisto di elettrodomestici, che spesso è molto difficile caricare in macchina e portare al piano se non si ha l’ascensore in casa.

Leggere le recensioni dei clienti

Sui siti di e-commerce è solitamente possibile leggere le recensioni dei clienti su un determinato prodotto, in modo da farsi una precisa idea di quello che è stato il gradimento generale e perché è utile acquistare un determinato oggetto.

La possibilità di interagire poi con il servizio clienti permette di ottenere tutte le informazioni desiderate senza però doversi recare in negozio e risparmiando così tempo e denaro.

Foto e descrizioni esaustive

Gli e-commerce hanno spesso delle descrizioni molto dettagliate del prodotto, indicando provenienza e materiale che spesso non si riescono a capire o sapere se si acquista fisicamente al negozio.

Offrono poi la possibilità di vagliare con calma ogni pezzo e paragonarlo agli altri, utilizzando il proprio tempo libero e scegliendo quando fare l’esperienza, anche la sera tardi e senza vincoli di tempo.