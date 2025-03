“Informazione e uso corretto delle parole”: conferenza al Polo universitario

Grosseto. Giovedì 27 marzo, alle 17, alla Fondazione Polo universitario grossetano, Luca Mantiglioni, caposervizio del quotidiano La Nazione, terrà una conferenza sul tema “Informazione e uso corretto delle parole”.

La conferenza

In nome del diritto all’informazione, il giornalista ricerca e diffonde notizie che ritenga di pubblico interesse, avendo cura della verità, osservando la completezza e utilizzando un linguaggio chiaro e ponderato. Questo riflette l’importanza del ruolo anche educativo che i giornalisti ricoprono nella società, il quale impone loro di scegliere responsabilmente parole che rispettino la dignità di ogni persona e di ogni storia, evitando vocaboli o espressioni che offendono, degradano o alterano il reale.

Luca Mantiglioni, giornalista professionista, è caposervizio del quotidiano La Nazione e responsabile della redazione di Grosseto. Eletto come revisore dei conti nel Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, è al suo secondo mandato. Per il quotidiano ha seguito nel corso del tempo la cronaca nera e giudiziaria ed è stato tre volte in Libano (nel 2010, 2018 e 2023), effettuando reportage nei territori di guerra controllati dal contingente militare Onu al confine con Israele. Nel 2015 si è recato in Polonia per realizzare un servizio sui 70 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, partendo da Firenze con il Treno della Memoria.

L’iniziativa è organizzata e promossa dalla società Dante Alighieri, comitato di Grosseto, in collaborazione con Fondazione Polo universitario grossetano.