“Le rivelazioni del viaggio”: Giovanni Agnoloni presenta il suo libro

Grosseto. Giovedì 20 marzo, alle 17.30, alla galleria d’arte Il Quadrivio, in viale Sonnino 100 a Grosseto, Giovanni Agnoloni presenta il suo libro “Le rivelazioni del viaggio”.

Il libro

L‘autore, scrittore e traduttore, già noto al pubblico maremmano, racconta epifanie e le trasformazioni del viaggiare, con un’attitudine filosofica e poetica che incanta tutti coloro che sono intimamente innamorati del viaggio e del senso del loro incamminarsi. Un volume che esplora i momenti di perfetta chiarezza tipici della viandanza, in cui il mondo può svelarsi nella sua essenza più autentica e raccontarci qualcosa in più di sé, e di noi. Un libro per chi non può fare a meno di viaggiare o di pensare al proprio movimento nel mondo. “Le rivelazioni del viaggio” invita il lettore a riflettere sul mistero della Wanderlust, il desiderio insaziabile di altrove che spesso muove ogni viaggiatore e ogni viaggiatrice.

Attraverso il racconto di esperienze personali e di profonde intuizioni, Giovanni Agnoloni ci conduce in un percorso in cui il viaggio è esplorazione geografica, strumento di conoscenza di sé e del mondo e occasione di dialogo con l’universo, muovendo dinamiche interiori e spirituali. È proprio a partire da questo moto che l’autore rimette in relazione e in discussione il nostro rapporto con le dimensioni di spazio e tempo, facendo emergere le trasformazioni e le rivelazioni che danno senso all’esperienza del viaggiare.

Link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/share/1XFovPvsTS/