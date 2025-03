“Cosimo I de Medici: il padre della Toscana”: Eugenio Giani presenta il suo libro

Grosseto. Martedì 18 marzo, alla biblioteca Chelliana di Grosseto, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani presenterà il suo libro “Cosimo I de Medici: il padre della Toscana” (Giunti, 2024). Per l’occasione, la biblioteca riaprirà alle 21, quando avrà inizio questo incontro pubblico.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla cultura Luca Agresti, l’autore dialogherà con la direttrice della Chelliana, Anna Bonelli, e con Luca Giannini, direttore del Museo archeologico e d’arte della Maremma.

“La storia – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – è una lente preziosa e di assoluto rilievo tramite cui osservare il mondo, anche contemporaneo. Sì, perché pure le dinamiche moderne e più attuali sono in qualche modo legate al filo conduttore rappresentato dai fatti che si sono susseguiti nel tempo. Le scelte fatte dalle persone che hanno vissuto il passato incidono nel profondo delle nostre vite odierne”.

“Conoscere ciò che è stato – proseguono sindaco e assessore – è un punto prezioso da cui partire per comprendere il presente e cercare, in qualche modo, di prevedere quel che potrà accadere in futuro. La storia dei Medici, da Cosimo il Vecchio in avanti, è parte intima del nostro patrimonio identitario e, al tempo stesso, grazie alle opere messe in campo, ai cambiamenti realizzati, alle bellezze lasciate ai posteri, rappresenta un vanto per l’intera umanità”.

Il volume “Cosimo I de Medici” è “Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, signori di Firenze, e l’intero Rinascimento. Figura centrale di questo periodo fondamentale nella storia e nella cultura europee è Cosimo I (Firenze 1519-1574), primo granduca di Toscana e artefice della sua trasformazione in Stato. L’autore, in questo libro, ne ripercorre la vita e le imprese di governo, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista capace di portare quella che fino allora era stata una piccola potenza regionale al livello delle corti e delle grandi nazioni del Cinquecento”.