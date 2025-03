“I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: sul palco i Brass Bros. & Bass

Grosseto. La rassegna “I concerti di Fondazione”, promossa dall’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, prosegue con un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

Sabato 15 marzo, alle 17, l’auditorium “Carlo Cavalieri” in via Bulgaria a Grosseto ospiterà il concerto del gruppo Brass Bros. & Bass, un ensemble di straordinari musicisti che proporranno un programma variegato e coinvolgente. L’evento è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura, con la possibilità di associarsi direttamente prima del concerto al costo di 5 euro.

Il concerto

Sul palco si esibiranno Michele Makarovic alla tromba, Andrea Coppini al sax soprano, Marco Piccioni, Dario Sarti e Mauro Mancianti al flicorno soprano, Riccardo Tonello al trombone, Giacomo Petrucci al sax baritono, Angelo Fucci al contrabbasso e Daniele Bove alla batteria. Il repertorio della serata spazierà tra grandi classici e celebri colonne sonore, offrendo al pubblico un viaggio musicale che attraverserà diversi generi e stili.

Il programma prevede un omaggio a “Jesus Christ Superstar” di Webber e Hautvast con brani come “Superstar”, “I don’t know how to love him”, “Everything’s Alright” e “Hosanna”.

Non mancherà un tributo a Ennio Morricone con “Come una sentenza”, “Addio a Cheyenne”, “Once upon a time in the West”, “The Good, The Bad and The Ugly” e “La febbre dell’oro”.

Il concerto proseguirà con un medley dedicato a Louis Armstrong, comprendente “Oh, when the Saints go marching in”, “Basin Street Blues” e “That’s a plenty”. A seguire, “Silver’n Brass” di Horace Silver con brani come “The Preacher”, “Peace” e “Sister Sadie”. L’atmosfera si farà ancora più magica con “…And my dream will come true”, che include “When you wish upon a star”, “Beauty and the beast” e “Cruella De Vil”.

Infine, il repertorio si concluderà con un’esplosione di energia grazie a un momento dedicato al funk, con pezzi come “Sir Duke” di Stevie Wonder, “Bad” di Michael Jackson e “Cut to the Chase” di Lenny Barton.