Dalle frontiere al Dopoguerra: due nuove presentazioni per la rassegna “Io mi racconto!”

Grosseto. Altri due nuovi appuntamenti con la rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” organizzata dalla Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma e dell’Amiata, nei luoghi della Rete con il supporto della Fondazione Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano.

La rassegna fa tappa venerdì 14 marzo, alle 17, alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia per la presentazione del libro “Il bambino con la maglietta rossa” (edizioni Effigi) di Ilico Mascioli e alla “Casa del fiume” nel Comune di Civitella Paganico, dove Flavio Fusi presenta “La ballata delle frontiere. Racconti del Secolo belva” (edito da Exòrma).

A dialogare con Mascioli sarà la scrittrice Costanza Ghezzi, mentre a Paganico l’autore e giornalista Flavio Fusi sarà affiancato dallo storico Adolfo Turbanti.

“Il bambino con la maglietta rossa”

Racconta gli anni che vanno dal dopoguerra al boom economico, in una Milano in piena rinascita. Ilico Mascioli, autore e protagonista, si muove nei luoghi simbolo della cultura post-bellica: la Federazione Comunista, l’Accademia di Brera, il bar Jamaica, la latteria delle sorelle Pirovini, la Galleria delle Ore, il Piccolo Teatro. Ilico, Eddy per gli amici, è stato testimone di un fermento culturale e artistico di rara importanza e con il suo racconto ci restituisce il clima dell’epoca attraverso la sua vita e i suoi rapporti con figure che hanno fatto la storia dell’arte e della cultura.

“La ballata delle frontiere. Racconti del Secolo belva”

Atterriamo con lui su un pianeta di conflitti a bassa intensità che poi deflagrano, come a Gaza. Dalla dissoluzione del fianco orientale dell’Europa alla gola squarciata tra Nord e Sud del mondo, l’autore guarda ai milioni di esseri umani spinti oltre le frontiere dal secolo belva: antiche frontiere che esplodono e frontiere nuove che sorgono, frontiere non scritte, terre di mezzo e grandi fiumi-frontiera, tra illusioni, nuove schiavitù e massacri. Le testimonianze frammentarie degli ultimi, le storie minuscole, si mescolano alla ricostruzione degli eventi e alla descrizione dei luoghi in un racconto periferico e avvolgente.

La rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir, diari” continua nei mesi di marzo e aprile in molte biblioteche della Rete Grobac; per informazioni sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it