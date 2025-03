L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” ha rinnovato il consiglio direttivo: tutti i membri

Grosseto. L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” ha rinnovato il proprio consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio, fino all’inizio del 2028.

I soci intervenuti nell’assemblea convocata venerdì 7 marzo nella sede di via Mazzini hanno confermato tutte le cariche: si registra solo un avvicendamento nel direttivo, dove Gloria Mazzi prende il posto di Giovanni Vai. Per il resto, le nuove cariche sociali si caratterizzano per una gestione all’insegna della continuità.

Le cariche

Ecco tutte le cariche. Presidente: Giulio De Simone; direttore artistico: Antonio Di Cristofano; tesoriere: Alessandro Cavalieri; segretaria: Valentina Garofoli; direttivo: Laura Bianchi, Claudio Cavalieri, Gloria Mazzi, Massimo Merone; delegato del sindaco: Andrea Vasellini.

Il prossimo concerto è in programma sabato 5 aprile alle 18 nella Sala d’onore della Guardia di Finanza con Raffaele Livio Ponti (direttore) e Estelle Chen (violino); seguiranno gli appuntamenti di sabato 12 aprile alle 21 nel duomo di Grosseto, il Concerto di Pasqua, con Giovanni Mancini (direttore), Claudio Cavalieri e Massimo Merone (violini) e Elisabetta Vuocolo (contralto); domenica 11 maggio alle 21 nella chiesa di San Francesco con Andrea Colombini (direttore) e Antonio Di Cristofano (pianoforte) e sabato 24 maggio alle 21 nel Granaio Lorenese, nel Parco della Maremma, con Mariusz Smolji (direttore) e Vid Veljak (violoncello). Presto verranno annunciati anche i concerti in programma nei mesi successivi. Per acquistare i biglietti in prevendita è a disposizione un’infoline al numero 333.5372994.

Tutte le informazioni sull’attività dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” sono sul sito ufficiale www.orchestragrosseto.it e sui canali social Facebook (Orchestra sinfonica Città di Grosseto) e Instagram (orchestra_citta_di_grosseto).