Sistemi museali a confronto: in biblioteca un convegno su esperienze e buone pratiche

Massa Marittima (Grosseto). A Massa Marittima, alla biblioteca “Gaetano Badii” in piazza XXIV Maggio 10, l’11 marzo, a partire dalle 10, si terrà il convegno “Sistemi museali a confronto. Esperienze, governance e buone pratiche per il futuro della cultura”, organizzato dalla rete dei Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana.

L’evento intende portare l’attenzione e approfondire le conoscenze sugli assetti dei sistemi museali toscani, in totale sono 26, e sul loro ruolo fondamentale per la tutela, la valorizzazione, la promozione e fruizione del patrimonio culturale, storico-artistico, archeologico ed etnografico diffuso sul territorio regionale.

Il convegno sarà aperto dai saluti di Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima, comune capofila della rete dei Musei di Maremma, e di Irene Lauretti, presidente dei Musei di Maremma.

La prima parte dell’evento sarà dedicata alla storia dei sistemi museali in Toscana e al loro assetto attuale e prevede gli interventi dei funzionari della Regione Toscana, Paolo Baldi, e Maurizio Martinelli, oltre che a quello di Claudio Rosati, che da funzionario iniziò il percorso dei sistemi museali in Toscana. La seconda parte è dedicata al funzionamento dei sistemi museali e alle diverse forme di governance a confronto.

Sono previsti interventi in presenza e online. Il primo riguarderà proprio i Musei di Maremma e che quello che significa fare rete in un territorio come quello della provincia di Grosseto. Interverrà la direttrice Roberta Pieraccioli, A seguire parleranno i rappresentanti del Sistema museale senese, il Sistema museale territoriale della provincia di Lucca, Il Sistema museale pistoiese, i Musei Welcome Firenze, la Rete Musei toscani per Alzheimer, il Sistema museale dell’Ateneo fiorentino, il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, il Sistema museale territoriale dei Castelli Romani, il Sistema museale del lago di Bolsena. A partire dalle 16.30 è in programma un dibattito e, a seguire, le conclusioni di Claudio Rosati e Roberta Pieraccioli.

Il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi dichiara: ” È un grande onore per Massa Marittima ospitare questo convegno dedicato ai sistemi museali toscani. Il nostro Comune, con orgoglio, da 18 anni è capofila e gestisce la rete dei Musei di Maremma. Recentemente questo impegno è stato rinnovato, su nostra proposta, per i prossimi 5 anni, durante i quali intendiamo continuare a supportare lo sviluppo e la valorizzazione dei Musei di Maremma”.

Per la presidente dei Musei di Maremma Irene Lauretti: “Questo convegno costituisce un’importante occasione di conoscenza e confronto tra i sistemi museali toscani, che sono un presidio fondamentale per la tutela del patrimonio culturale della nostra regione e dal quale emerge anche il ruolo dei musei come soggetti attivi e rilevanti all’interno delle comunità e come agenti di sviluppo locale”.

La direttrice dei Musei di Maremma Roberta Pieraccioli ha aggiunto “Sono orgogliosa di coordinare questa rete dal 2006. Questo è possibile grazie ad un gruppo di lavoro coeso, propositivo e molto attivo, composto da direttori e direttrici molto competenti. Questo convegno costituisce un importante occasione per delineare il futuro dei musei e delle loro reti, fondamentali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle comunità. Dobbiamo per il futuro porre obiettivi necessari quali la promozione dell’accessibilità e dell’inclusività, il rispetto e la promozione della diversità e della sostenibilità, la maggiore partecipazione e la condivisione delle conoscenze”.

Per partecipare occorre contattare il numero 0566.906525 o la mail accoglienzamuseimassa@gmail.com. Verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. È previsto un light lunch.