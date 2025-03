“Democrazia e pace”: conferenza alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Lunedì 10 e mercoledì 12 marzo, alle 17, avrà luogo, alla Fondazione Polo universitario grossetano, una conferenza in due parti sul tema “Democrazia e pace“, tenuta dall’ingegnere Fabio Fineschi, già docente e presidente del corso di Laurea magistrale in Scienze per la pace all’Università di Pisa.

Il professor Fineschi sostiene che non ci può essere una pace internazionale se pace non c’è all’interno dello Stato. La storia ha insegnato che è più duratura e proficua la pace se si coniuga con la libertà: la libertà dei diritti costituzionali limitata dai doveri costituzionali. Libertà e democrazia sono poi fortemente collegate tra loro nelle regole, nelle procedure, negli obiettivi, nei valori, negli strumenti. Verranno analizzate queste connessioni per valutare la realtà della nostra attuale società alla luce del quadro razionale e umano proposto dalla nostra Costituzione, per costruire insieme uno Stato liberal-democratico capace di garantire pace.

La conferenza è organizzata dalla società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo universitario.