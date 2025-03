“I carnevali sardi di Lula, Ottana e Mamoiada”: al via la mostra fotografica alla galleria Eventi

Grosseto. L’associazione culturale Eventi invita i cittadini, giovedì 6 marzo, alle 17, all’inaugurazione della mostra fotografica “I carnevali sardi di Lula, Ottana e Mamoiada“, dei fotografi Eugenio Benesperi e Giulio Giuggioli, in programma alla galleria Eventi in via Varese, a Grosseto.

La mostra

Questa esposizione inviterà i visitatori ad immergersi nelle atmosfere dei carnevali sardi, ben lontane dall’odierna versione del carnevale caratterizzata da colori, maschere e coriandoli, per farci sprofondare in una tradizione antichissima, legata ad antichi culti e riti di fertilità e sacrificio, una tradizione sorprendente che abbraccia con le sue antiche allegorie anche il lato oscuro della celebrazione del carnevale. Questa mostra regala una vista inusuale sui personaggi presenti nelle celebrazioni di tre diversi paesi sardi, si verrà trasportati in atmosfere fuori dal tempo in cui risuonano i suoni dei campanacci e degli schiamazzi dei partecipanti a questi chiassosi e sregolati cortei carnevaleschi.

La mostra sarà visitabile dal 6 al 16 marzo, tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.